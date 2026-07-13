Ilie Bolojan spune că PNL nu mai are încredere în PSD pentru o nouă coaliție: Aici se pune din nou problema unei raţiuni de încredere

Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni că liberalii au o rezervă majoră de încredere în ceea ce privește susținerea unei succesiuni de guverne minoritare în care primul Executiv să fie condus de PSD.

Într-o intervenție la B1 TV, Bolojan a susținut ideea unei rotații a guvernelor minoritare, în care un cabinet de centru-dreapta să fie urmat de unul de centru-stânga. Potrivit acestuia, într-un asemenea scenariu, proiectele importante legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și de buget ar urma să beneficieze și de sprijinul opoziției, pentru a asigura administrarea țării și stabilitatea politică.

Liderul liberal a afirmat că a observat o schimbare de poziție din partea PSD în ceea ce privește această formulă de guvernare.

Potrivit lui Ilie Bolojan, în urmă cu două săptămâni, în cadrul discuțiilor dintre partide, social-democrații au transmis că susțin doar varianta unui guvern PSD votat de partidele de centru-dreapta. Ulterior, susține acesta, PSD și-ar fi schimbat poziția, arătând că ar putea accepta o rotație a guvernelor, cu condiția ca primul cabinet învestit să fie unul social-democrat.

Bolojan a explicat că această variantă ridică probleme de încredere pentru PNL, în contextul declarațiilor recente făcute de conducerea PSD cu privire la reformele asumate prin PNRR.

Premierul interimar a afirmat că liberalii consideră necesare garanții privind menținerea echilibrelor bugetare, respectarea angajamentelor internaționale și transferul mandatului către viitorul guvern.

„Dacă în prima fază, PSD, la discuţiile pe care le-am avut acum două săptămâni, a spus că ei nu susţin decât un guvern PSD care să fie votat de partidele de centru-dreapta, acum am văzut o schimbare de retorică şi a spus ‘Da, am putea să fim de acord, dar să fie guvernul PSD primul învestit’. Or aici se pune din nou problema unei raţiuni de încredere”, a spus Bolojan la B1Tv.

El a susținut că declarațiile potrivit cărora PSD nu ar mai susține proiectele legislative din PNRR ridică semne de întrebare privind respectarea viitoarelor angajamente asumate într-un program de guvernare. Din acest motiv, Ilie Bolojan a reiterat că există o rezervă majoră de încredere față de învestirea unui guvern PSD ca prim cabinet într-o eventuală rotație.

Totodată, liderul PNL a declarat că nu mai există o bază pentru refacerea unei coaliții largi, similară celei care a funcționat până la moțiunea de cenzură.

„Or, gândiţi-vă, în condiţiile în care vezi că în aceste zile sunt declaraţiile pe care le vedem şi anume, că ‘Nu mai votăm proiectele de lege din PNRR, pentru că nu mai avem niciun fel de obligaţie pe tema asta’, atunci, sigur, îţi pui întrebarea dacă peste o săptămână, peste o lună, peste două sau peste trei, nu se va găsi orice fel de motiv pentru ca, pe de o parte, angajamentele faţă de un program de guvernare să nu fie respectate şi de aceea, din punct de vedere şi al colegilor mei, există o rezervă majoră de încredere să se investească prima dată un guvern PSD”, a mai spus Bolojan.

Ilie Bolojan a explicat că PNL nu mai poate guverna alături de PSD deoarece și-a pierdut încrederea în partenerul de coaliție. El a afirmat că, în timpul colaborării dintre cele două formațiuni, au existat situații în care înțelegerile stabilite în cadrul discuțiilor nu au fost respectate ulterior, iar declarațiile publice și pozițiile exprimate au fost diferite de cele convenite.

Potrivit liderului liberal, această lipsă de consecvență și nerespectarea acordurilor au afectat relația dintre cele două partide și au făcut imposibilă continuarea parteneriatului politic.

Bolojan a susținut, de asemenea, că există diferențe majore între PNL și PSD în privința modului în care ar trebui soluționate problemele României, în special în ceea ce privește reducerea cheltuielilor statului.

„Am făcut diferite înţelegeri şi după ce făceam înţelegerile constatam că declaraţiile publice sunt total diferite. Relatările din interiorul discuţiilor sunt total diferite. Poziţionările sunt diferite. Or în condiţiile în care nu te mai poţi baza pe un partid cu care încerci să faci un parteneriat, în condiţiile în care de mai multe ori retorica pe care o foloseşte este împănată cu minciuni şi cu nerespectarea înţelegerilor, nu mai există o bază de încredere”, a mai spus el.

El a menționat că cele două formațiuni au abordări diferite referitoare la eliminarea privilegiilor, administrarea companiilor de stat și implementarea reformelor, apreciind că nu poate funcționa o coaliție în care inițiativele de reformă sunt permanent blocate.

În opinia sa, în perioada în care cele două partide au guvernat împreună ar fi putut fi realizate mai multe reforme și corectate mai multe probleme dacă ar fi existat sprijin politic pentru aceste măsuri.

Premierul interimar consideră că cea mai nefavorabilă variantă ar fi constituirea unei coaliții doar pentru a păstra aparența stabilității politice, fără ca aceasta să ofere soluții concrete pentru problemele cetățenilor.

„De la privilegiile pe care trebuie să le curmăm, de la gestionarea companiilor de stat şi aşa mai departe, sunt diferenţe majore şi nu mai poţi să funcţionezi într-o coaliţie în care atunci când vrei să faci reforme ţi se trage frâna de mână. Puteam să facem mai multe reforme, să corectăm mai multe lucruri dacă am fi avut sprijin pentru acest lucru. (…) Cea mai proastă soluţie este să încerci să faci o coaliţie forţată, numai pentru ca unii să fie pe post, sau să fie o aparenţă de stabilitate politică, dar care nu livrează, nu rezolvă problemele cetăţenilor”, a încheiat el.

În final, Ilie Bolojan a remarcat că alegerile din 2024 și 2025 au evidențiat un puternic vot antisistem, iar în condițiile în care în opoziție a rămas un singur partid, voturile alegătorilor nemulțumiți s-ar putea concentra în jurul unei singure formațiuni politice.