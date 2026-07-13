Bolojan, atacat dur de Mihai Fifor. Premierul kamikaze a confiscat România pe persoană fizică
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Mihai Fifor
Mihai Fifor a lansat luni un nou atac la adresa premierului demis Ilie Bolojan, înaintea consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Deputatul PSD susține că șeful Executivului are responsabilitatea de a permite instalarea unui guvern cu puteri depline și acuză actuala conducere că a prelungit deliberat criza politică. Declarațiile au fost făcute printr-un mesaj publicat pe Facebook, în ziua în care liderii partidelor parlamentare au fost chemați la consultări pentru desemnarea unui nou premier.
Mihai Fifor afirmă că consultările de la Cotroceni vor arăta cine dorește ieșirea din criza politică
Mihai Fifor a transmis că ziua consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan reprezintă un moment decisiv pentru viitorul politic al României, apreciind că întâlnirile de la Palatul Cotroceni vor evidenția formațiunile și liderii care urmăresc formarea rapidă a unui executiv cu puteri depline și pe cei care, în opinia sa, preferă menținerea blocajului politic.
Deputatul PSD susține că Ilie Bolojan și echipa sa au prelungit în mod deliberat criza politică din ultimele două luni și jumătate, iar efectele acesteia s-au răsfrânt asupra economiei și asupra populației. În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, social-democratul afirmă că premierul demis are acum posibilitatea de a facilita instalarea unui nou guvern sau, dimpotrivă, de a continua actuala situație.
„Astăzi este momentul adevărului. Astăzi se joacă repriza decisivă din meciul Bolojan împotriva românilor. După două luni și jumătate în care Ilie Bolojan a confiscat România pe persoană fizică, doar pentru a-și continua agenda paralelă intereselor țării și nevoilor românilor, la consultările de la Palatul Cotroceni se va vedea cine dorește cu adevărat să scoată România din criză și cine preferă să o țină captivă pentru propriile ambiții politice”, a scris Fifor.
În aceeași postare, Mihai Fifor susține că actualul executiv, pe care îl descrie ca fiind demis de Parlament, ar trebui să accepte încheierea crizei politice și formarea unui nou cabinet care să beneficieze de legitimitate parlamentară.
Deputatul PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că se agață de putere și îi cere să renunțe la funcție
În continuarea mesajului, liderul social-democrat formulează acuzații directe la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că acesta are posibilitatea de a permite instalarea unui nou guvern sau de a continua exercitarea puterii în interes politic. Totodată, Mihai Fifor afirmă că România traversează o criză economică și socială provocată de actualul blocaj politic.
„Astăzi, Bolojan și gașca lui, demiși de Parlamentul României, au șansa să redea țara românilor. Să accepte, în sfârșit, încetarea crizei politice pe care au generat-o cu bună știință și care a împins România într-o profundă criză economică și socială, plătită zi de zi de milioane de români”, mai scrie Fifor.
Deputatul PSD îl califică pe Ilie Bolojan drept „premierul kamikaze” și afirmă că acesta poate contribui la instalarea unui executiv cu puteri depline.
„Astăzi, Ilie Bolojan, premierul kamikaze, poate permite instalarea unui guvern legitim, cu puteri depline, care să repună România pe linia de plutire și să înceapă reconstrucția unei țări aduse în pragul colapsului de ireponsabilitate și setea lui patologică de putere.
Sau poate alege, încă o dată, să se agațe de puterea pe care o exercită în cel mai abuziv mod cu putință, în dauna românilor și exclusiv în folosul propriului interes politic și al grupurilor lui de interese mufate la banul public”, continuă deputatul PSD.
În încheiere, Mihai Fifor îi solicită premierului demis să renunțe la funcție și susține că decizia pe care o va lua va fi evaluată de opinia publică.
„Astăzi, Ilie Bolojan are ocazia să facă singurul lucru bun pe care l-a făcut vreodată pentru România: să plece. Să elibereze țara pe care a luat-o cu japca și a ținut-o captivă mai bine de două luni și jumătate. Sau, dimpotrivă, să le demonstreze românilor încă o dată că singurul lucru care îl interesează este propria mărire politică, cu orice preț. Chiar și cu prețul sacrificării viitorului României.
Ilie Bolojan este astăzi în fața românilor. Nu va mai putea da vina pe nimeni. Decizia îi aparține în întregime. Iar românii îl vor judeca după alegerea pe care o va face.
Pleacă, Ilie! Poate este ultima ta șansă de a face cu adevărat ceva pentru România. Pleacă și lasă un guvern legitim să scoată țara din criza pe care ai provocat-o. Cu cinism și ireponsabilitate!”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.
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