Victor Ponta critică strategia de la Cotroceni: Nu-i treaba președintelui sa faca majorități. Nu face altceva decât să mărească șansele AUR

Victor Ponta susține că România riscă să suporte costuri economice tot mai mari din cauza absenței unui Guvern cu puteri depline, după demiterea Cabinetului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Înaintea consultărilor convocate luni de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, fostul premier a afirmat că șeful statului nu ar trebui să încerce să construiască majorități parlamentare. Victor Ponta a comentat și numele vehiculate pentru funcția de prim-ministru, precum și scenariile privind viitoarea formulă de guvernare.

Victor Ponta consideră că întâlnirea convocată luni dimineață de președintele Nicușor Dan cu liderii fostei coaliții de guvernare are șanse reduse să ducă la o soluție politică, în contextul tensiunilor acumulate între partidele care au guvernat împreună.

Fostul premier a avertizat că România riscă să suporte consecințe economice importante din cauza prelungirii perioadei în care Executivul funcționează fără puteri depline. În opinia sa, situația actuală amintește de contextul politic din 2009.

„A mai stat un guvern demis, Emil Boc, la sfârșitul anului 2009, la 4 luni distanta, Romania a intrat in junk. Ne-am trezit pe cap cu FMI. Faptul ca nu avem guvern va fi platit, vine nota de plata. Bolojan a ramas doar cu useristii, daca nu venea motiunea, Gheorghiu ar fi vandut companiile de stat Dumnezeu știe cui. USR-ul de asta este la guvernare, ca sa ne dea pe mana FMI, asta e scopul lor la guvernare si nu vor pleca”, a spus fostul premier Victor Ponta la România TV.

Referindu-se la consultările programate la Palatul Cotroceni, fostul șef al Guvernului a apreciat că relațiile dintre PSD și USR sunt prea deteriorate pentru a permite refacerea unei majorități politice și a susținut că șeful statului ar trebui să lase candidatul desemnat să negocieze direct cu partidele parlamentare.

„Cred ca președintele greseste, fara sa vrea. Nu se mai pot împăca, dupa ce si-au turnat lături în cap. Cum sa ne mai impace PSD si USR. Cred ca singura solutie – da-i lui Grindeanu sa faca guvern. Nu-i treaba președintelui sa faca majoritati. Sau daca il nominalizeaza pe Nazare, la fel, domnul Nazare vorbește cu partidele si isi face majoritate. Nu face altceva decat sa mareasca sansele AUR”, a mai spus Ponta.

Consultările de luni au fost convocate de președintele Nicușor Dan într-o încercare de a identifica o soluție pentru depășirea blocajului politic apărut după căderea Guvernului. Șeful statului a declarat anterior că nu vede conturându-se, în acest moment, o soluție clară pentru formarea unei noi majorități.

Înaintea întâlnirii de la Cotroceni, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac la adresa liberalilor, susținând că PNL poartă responsabilitatea pentru actuala situație politică și administrativă.

„Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conştiinţă şi luptă cu PSD. Asta în timp ce se ţin legaţi de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024. 900 de euro împrumutaţi pe oră. 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi. Şi 70 de firme care dau zilnic faliment”, a scris, duminică, pe Facebook, Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a continuat criticile și a susținut că mesajele privind reformele promovate de actuala guvernare nu reflectă realitatea din administrație.

„Propaganda obraznică şi armata digitală duduie însă de reforme. Ultima dintre ele – 15 mii de posturi de «bugetari» rase din Educaţie. Din EDUCAŢIE! Aplauze”, afirmă Sorin Grindeanu.

Totodată, liderul social-democraților a formulat acuzații și la adresa unor membri ai Guvernului demis.

„În tot acest timp, miniştrii demişi – ca Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înfiinţate tot de ei”, a susținut Grindeanu.

În intervenția sa televizată, Victor Ponta a comentat și scenariile privind desemnarea viitorului prim-ministru. Fostul premier a exclus varianta în care europarlamentarul Siegfried Mureșan ar primi mandatul de a forma Guvernul și a indicat alte nume pe care le consideră mai probabile.

Ponta a argumentat că Sorin Grindeanu ar avea un avantaj prin prisma faptului că PSD deține cel mai numeros grup parlamentar. În același timp, el a afirmat că Alexandru Nazare ar putea reprezenta o soluție dacă ar beneficia de libertatea de a negocia formarea unei majorități.

Fostul premier a insistat și asupra impactului pe care îl are instabilitatea politică asupra economiei, apreciind că situația actuală este chiar mai dificilă decât cea traversată de România în urmă cu aproximativ un deceniu.