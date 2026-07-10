Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că alimentează criza politică: Dacă va reuși să formeze un guvern fără AUR, va fi unul personal

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a publicat un mesaj pe Facebook în care îl acuză pe Nicușor Dan că a devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie un garant al democrației.

În mesajul publicat pe Facebook, senatorul afirmă că în Parlament există zece grupări politice: PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, SOS, UPR, PACE, grupul Minorităților și POT, despre care precizează că nu are grupuri parlamentare, dar are numeroși parlamentari considerați neafiliați. Pe lângă acestea, Peiu menționează și existența unor parlamentari neafiliați.

Potrivit liderului senatorilor AUR, Nicușor Dan ar fi impus ca viitorul guvern să poată fi format din orice partide, cu excepția AUR. Acesta susține că primii care s-ar fi conformat acestei cerințe ar fi reprezentanții PSD.

Petrișor Peiu consideră că evenimentele din ultimele două luni, precum și evoluțiile politice actuale, demonstrează imposibilitatea formării unui nou guvern fără participarea AUR. În opinia sa, dacă șeful statului va reuși totuși să determine celelalte partide să formeze un executiv fără această formațiune, rezultatul ar fi fie un guvern personal al lui Nicușor Dan, pe care îl compară cu un model de tip Carol al II-lea, fie un guvern cu o durată de viață foarte scurtă.

Senatorul afirmă că excluderea unui singur partid dintre cele zece existente în Parlament de la negocierile politice nu ar avea la bază motive ideologice, ci un calcul politic. Potrivit acestuia, scopul ar fi exercitarea de presiuni asupra celorlalte partide pentru a accepta un guvern personal al lui Nicușor Dan, menționând o formulă de tip Tomac-Veștea-Nazare. De asemenea, Peiu susține că invocarea urgenței ar urmări adoptarea rapidă, în doar două ore, a unor proiecte legislative care, în opinia sa, ar fi trebuit dezbătute timp de câteva săptămâni, oferind ca exemplu legea salarizării unitare.

„Nicușor Dan a devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie un garant al democrației. În parlament avem 10 grupări politice: PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, SOS, UPR, PACE, Minorități, POT ( nu are grupuri parlamentare, dar are mulți parlamentari considerați neafiliați) plus câțiva neafiliați. Nicușor Dan, președinte fiind, a impus ca guvernul să poată fi făcut din oricare partide, mai puțin AUR. Primii care s-au conformat cererii lui Dan sunt psd-iștii. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele doua luni și ceea ce se întâmplă în continuare arată, cu claritate, imposibilitatea de a forma un nou guvern fără AUR. Dacă președintele Dan va reuși, până la urmă, să forțeze partidele să formeze un guvern fără AUR, fie acel guvern va fi unul personal al lui Dan ( un guvern de tip Carol al doilea), fie acel guvern va avea o viață foarte scurtă. Și atunci, de ce exclude Nicușor Dan un singur partid din cele 10 de la masa discuțiilor? Dintr-un calcul cinic, nu din motive ideologice: pentru că astfel va pune presiune pe celelalte partide să îi accepte un regim personal ( guvern de tipul Tomac- Veștea- Nazare) și, până atunci, sub motivația urgenței, sa îi voteze în doua ore legi care ar fi trebuit dezbătute câteva săptămâni ( precum legea salarizării unitare)”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

În aceeași postare, liderul senatorilor AUR susține că Nicușor Dan nu conștientiează efectele crizei economice, pe care populația „o simte din plin”.

Petrișor Peiu mai afirmă că această criză economică ar conveni actualei puteri deoarece ascunde teme importante. Printre acestea, senatorul enumeră despăgubiri de 3-4 miliarde de lei pentru vaccinuri nefolosite, prezența dronelor ucrainene în portul Constanța și atribuirea unor contracte fără licitație în valoare de multe miliarde de euro.

În încheierea mesajului publicat pe Facebook, liderul senatorilor AUR susține că toate aceste situații ar avea la bază atitudinea lui Nicușor Dan, pe care o caracterizează prin aroganță, ignorarea democrației, dorința de a instaura un regim personal, indecență și lipsă de măsură.

„Dar ceea ce nu simte Nicușor Dan este cronicizarea crizei economice, criză pe care, în schimb, populația o simte din plin. Iar criza economică convine de minune puterii, pentru moment, pentru că ascunde temele marilor tunuri: – cele 3-4 miliarde de lei despăgubiri pentru vaccinuri nefolosite și neimportante

– dronele ucrainene care zburdă prin portul Constanța

– contracte atribuite fără licitație în valoare de multe miliarde de euro, etc. Toate acestea au la bază atitudinea lui Nicușor Dan: aroganța, ignorarea democrației, dorința de a instaura un regim personal, indecența și lipsa de măsură. Toate cultivate cu grijă de liderii obedienți ai majorității partidelor”, a conchis acesta.

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