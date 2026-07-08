Schimbare pe scena politică după căderea Guvernului Bolojan. Liderul care a ajuns pe primul loc în încrederea românilor

Ultimele două luni de instabilitate politică au influențat percepția publică asupra principalilor lideri politici, conform unui sondaj realizat de Agenția de Rating Politic (ARP). Rezultatele analizei indică evoluții diferite în ceea ce privește încrederea populației: unii politicieni au consemnat creșteri ale susținerii, în timp ce pentru alții nivelul de încredere a rămas la valori apropiate de cele înregistrate anterior.

Potrivit sondajului, George Simion, președintele AUR, este liderul politic care se bucură în prezent de cel mai ridicat nivel de încredere în rândul românilor, cu un procent de 35%. Pe următoarele poziții se află Ilie Bolojan, cu 29,5%, Nicușor Dan, cu 24,2%, Dominic Fritz, cu 20,1%, și Oana Gheorghiu, cu 17,7%.

Rezultatele cercetării vin după o perioadă marcată de schimbări pe scena politică, în contextul căderii Guvernului Bolojan și al evoluțiilor din ultimele luni. Comparativ cu situația înregistrată înaintea crizei politice, în aprilie 2026, nivelul de încredere acordat principalilor lideri politici a cunoscut mai multe modificări.

Datele ARP indică faptul că încrederea în Nicușor Dan și Sorin Grindeanu a rămas la același nivel. Președintele Nicușor Dan este cotat cu 24%, iar Sorin Grindeanu cu 14%, valori similare celor înregistrate anterior.

În schimb, alți lideri politici analizați în sondaj au obținut creșteri. Ilie Bolojan a urcat de la 21,8% în aprilie 2026 la 29,5%, George Simion a crescut de la 31,3% la 35%, iar Dominic Fritz a ajuns de la 13,4% la 20,1%.

Sondajul arată că liderii politici aflați în eșalonul secund al formațiunilor politice analizate nu depășesc pragul de 20% în ceea ce privește nivelul de încredere. Printre aceștia se află Oana Gheorghiu din partea PNL, Alexandru Rogobete din partea PSD, Radu Miruță din partea USR și Petrișor Peiu din partea AUR.

Potrivit analizei prezentate de Agenția de Rating Politic, poziția actuală a principalilor actori politici reflectă schimbări limitate, dar vizibile, după perioada de instabilitate politică.

„De notat că președintele stagnează la un nivel destul de redus de încredere (24,2%) după doar un an de mandat, primind susținere, în egală măsură, de la votanți PNL și USR, dar și de la mulți votanți ai PSD”, notează ARP.

Sursa citată mai arată că „o concluzie mai largă a acestui studiu este că actorii politici importanți (partide și lideri) și-au conservat sau și-au întârit bazinele electorale”.

Cercetarea urmărește nivelul de încredere al populației pentru principalii lideri politici și evidențiază diferențele față de perioada de dinaintea crizei politice. Datele indică variații ale percepției publice asupra politicienilor testați, în funcție de evoluțiile recente de pe scena politică.

Sondajul Agenției de Rating Politic a fost realizat în perioada 30 iunie – 3 iulie 2026, pe un eșantion de 1.774 de persoane, reprezentativ pentru populația României. Eroarea statistică la nivel național este de 2,8%.