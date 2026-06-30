Elena Udrea atacă blocajul politic: „Bolojan nu vrea să plece de la Guvern!!!Tot aud inepția asta!”Fostul ministru avertizează asupra unei crize politice și economice

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a lansat un nou mesaj critic la adresa clasei politice, în contextul negocierilor privind formarea unei noi majorități parlamentare și a viitorului Executiv. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, aceasta susține că prelungirea crizei guvernamentale nu este cauzată de dorința premierului interimar Ilie Bolojan de a rămâne în funcție, ci de incapacitatea partidelor de a construi rapid o alternativă.

În opinia sa, actualul impas politic riscă să afecteze atât stabilitatea țării, cât și economia, iar strategia adoptată de unele formațiuni politice este una greșită.

În mesajul publicat online, Elena Udrea respinge ideea potrivit căreia Ilie Bolojan ar bloca schimbarea Guvernului și afirmă că responsabilitatea aparține celor care încearcă să formeze un nou Executiv.

„Bolojan nu vrea să plece de la Guvern!!!

Tot aud inepția asta! Cum adică nu vrea? El nu a vrut nici să treacă moțiunea în Parlament și, totuși a trecut! Deci nu de voia sau ne voia lui Bolojan se încurcă ceilalți în a face un guvern nou și astfel, să îl trimită acasă pe Bolojan ci, de propria neputința!”

Fostul ministru consideră că dificultățile întâmpinate în negocierile pentru constituirea unei noi majorități demonstrează lipsa unei strategii eficiente din partea liderilor politici implicați.

Critici la adresa negocierilor pentru noul Guvern

Elena Udrea susține că planul celor care încearcă să formeze noul Executiv este unul greșit și afirmă că adversarii politici profită de această situație.

„Dragilor, sunteți praf! Ați făcut un plan așa de prost, încât va împachetează gruparea din spatele lui Bolojan în propriile voastre ițe!”

În același mesaj, aceasta critică refuzul unor formațiuni de a purta discuții cu Alianța pentru Unirea Românilor în vederea obținerii unei majorități parlamentare.

„Cu tâmpenia asta ca nu discutați cu AUR pentru a avea sustinere majoritară în Parlament, cu care ați dat totuși jos Guvernul Bolojan, nu faceți decât să prelungiți criza politică, sa expuneți România la un dezastru economic și, să vă enervați și proprii susținători.”

În finalul postării, Elena Udrea face referire și la scenariul unei eventuale suspendări din funcție a președintelui Nicușor Dan, afirmând că o astfel de evoluție ar putea avea consecințe importante asupra scenei politice.

„Iar dacă Simion chiar reușește suspendarea lui Nicușor Dan, următorul Președinte este Kovesi!

Sigur, întrebarea este ce și al cui joc îl face Simion, în cazul ăsta?!”

Postarea Elenei Udrea vine într-un moment de tensiune pe scena politică, în care negocierile pentru formarea unui nou Guvern continuă, iar partidele încearcă să ajungă la un acord privind viitoarea majoritate parlamentară. În paralel, în spațiul public au apărut numeroase scenarii legate atât de viitorul Executivului, cât și de posibile evoluții privind stabilitatea actualei puteri.

Mesajul fostului ministru se înscrie în seria reacțiilor și comentariilor generate de criza politică din ultimele zile, într-un context în care orice întârziere în desemnarea unui Guvern cu puteri depline este urmărită atent atât pe plan intern, cât și de partenerii externi ai României.