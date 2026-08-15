Incendii de amploare în Caraș-Severin. Peste 300 de hectare afectate, iar două elicoptere intervin în Parcul Național Domogled

Peste 300 de hectare de pădure și vegetație au fost afectate de incendiile izbucnite în mai multe zone din județul Caraș-Severin. Cea mai dificilă intervenție se desfășoară în Parcul Național Domogled – Valea Cernei, unde două elicoptere participă la operațiunile de stingere.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Caraș-Severin a anunțat sâmbătă seara că pompierii continuă intervențiile la mai multe incendii din județ, suprafața totală afectată depășind 300 de hectare.

Situația cea mai dificilă este în zona Băile Herculane – Domogled, în interiorul Parcului Național Domogled – Valea Cernei. Aici, incendiul se manifestă pe aproximativ 25 de hectare de litieră și fond forestier.

Terenul accidentat îngreunează intervenția echipelor de la sol, motiv pentru care în operațiune au fost implicate două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație.

Până sâmbătă seara, primul elicopter efectuase 51 de aruncări cu apă, iar cel de-al doilea alte 46. Unul dintre aparatele de zbor a aterizat pe stadionul din Băile Herculane pentru coordonarea intervenției.

La sol acționează patru pompieri militari ai Detașamentului Caransebeș, cu o autospecială, și șapte lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane.

Dintre incendiile raportate în județ, cea mai mare suprafață afectată este în zona Măru, unde focul a cuprins aproximativ 100 de hectare.

Incendiul a fost localizat, iar patru pompieri militari din Caransebeș continuă intervenția. Salvatorii au realizat și un perimetru de siguranță pentru protejarea locuințelor aflate în apropierea zonei afectate.

Potrivit ISU Caraș-Severin, la această intervenție nu au participat lucrători silvici sau voluntari ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Un alt incendiu important este înregistrat la Pârvova, în unitatea administrativ-teritorială Lăpușnicel. Aici au fost afectate aproximativ 60 de hectare.

Pentru stingerea focului acționează șapte militari de la Garda de Intervenție Bozovici și patru pădurari ai Ocolului Silvic Mehadia.

Pompierii au reușit să localizeze și incendiul izbucnit în cartierul Secu din municipiul Reșița. Flăcările au afectat aproximativ 55 de hectare de vegetație uscată și litieră de pădure.

Șase militari ai Detașamentului Reșița supraveghează în continuare zona, unde mai există degajări de fum provocate de vegetația uscată și de copacii doborâți.

Echipele de intervenție au realizat un perimetru de protecție pentru a reduce riscul reaprinderii incendiului.

Situația este mai bună la Rusca Montană, singura dintre zonele menționate de ISU Caraș-Severin unde pericolul a trecut complet.

Incendiul de aici a afectat, de la izbucnire și până la lichidare, aproximativ 62 de hectare. Focul a fost stins definitiv de patru pompieri militari ai Detașamentului Caransebeș.

Autoritățile rămân însă în alertă și continuă să monitorizeze focarele active din Caraș-Severin, în special incendiul din Parcul Național Domogled – Valea Cernei, unde intervenția este îngreunată de caracteristicile terenului.