Incendiile de vegetație se extind în Europa. Mii de oameni au fost evacuați, iar sute de pompieri luptă cu flăcările

Mai multe țări europene se confruntă cu incendii puternice de vegetație, alimentate de temperaturile foarte ridicate și de uscăciunea accentuată. Franța, Belgia, Germania, Spania, Croația, Serbia și Grecia se numără printre statele afectate, iar mii de persoane au fost evacuate.

În Franța, incendiul de pădure izbucnit în regiunea Landes, în sud-vestul țării, s-a reaprins sâmbătă dimineață. Autoritățile au dispus evacuarea altor aproximativ 100 de locuitori și turiști din zona orașului Luglon.

Incendiul arde de joi și a distrus până acum aproximativ 15,8 kilometri pătrați de pădure. În total, aproximativ 650 de persoane au fost obligate să își părăsească locuințele sau locurile în care erau cazate.

Aproximativ 550 de pompieri participă la intervenție. Incendiul se manifestă în apropierea unei zone afectate în luna iulie de un alt focar major, care a ars aproximativ 37 de kilometri pătrați.

Prefectul Gilles Clavreul a cerut Guvernului francez să trimită în zonă un elicopter Chinook pentru bombardarea cu apă. Aparatul a fost trimis de Australia pentru a sprijini Franța în lupta cu incendiile din această vară.

Situația este dificilă și în estul Belgiei. Un incendiu izbucnit vineri în parcul natural Fagnes, în apropierea graniței cu Germania, a afectat aproximativ 16 kilometri pătrați de pădure.

Flăcările s-au extins rapid în cursul nopții, iar pentru intervenție au fost chemate echipe de pompieri din întreaga Belgie, dar și din Germania. La operațiuni participă inclusiv militari și fermieri.

Belgia a solicitat sprijin european, iar Uniunea Europeană a trimis trei elicoptere și două aeronave specializate în stingerea incendiilor. Focul din High Fens, cea mai mare rezervație naturală a țării, este descris drept cel mai grav incendiu cu care Belgia s-a confruntat în ultimele decenii.

Chiar de cealaltă parte a frontierei, Germania se confruntă cu propriul incendiu de amploare.

În regiunea Eifel, aproximativ 1.400 de pompieri încercau sâmbătă să țină flăcările sub control.

Incendiul a determinat evacuarea a aproximativ 1.800 de persoane din Hürtgenwald, o localitate cu circa 9.000 de locuitori.

În nord-estul Spaniei, un incendiu din regiunea Aragon continuă pentru a șasea zi consecutiv.

Suprafața afectată a depășit 15.000 de hectare. Pompierii au reușit însă să oprească înaintarea flăcărilor către zonele locuite și către două mănăstiri, dintre care una își are originile în secolul al X-lea.

Aproximativ 1.000 de persoane din 18 sate și așezări rămân evacuate.

Condițiile meteorologice ar putea oferi un ajutor echipelor de intervenție. Prognozele indică posibilitatea unor ploi ușoare și a unei scăderi a temperaturilor.

Peste 100 de pompieri și două avioane pentru stingerea incendiilor au intervenit pe parcursul nopții în Croația, după izbucnirea unui incendiu major pe insula Dugi Otok. Flăcările amenințau numeroase locuințe.

Un alt incendiu important, produs pe peninsula Pelješac, a cuprins podgorii și plantații de măslini. Acesta a fost adus sub control vineri seară după o intervenție la care au participat aproximativ 240 de pompieri și trei aeronave.

În Serbia, autoritățile au anunțat că luptă cu 25 de incendii de vegetație considerate grave.

Unul dintre cele mai importante focare a afectat aproximativ 25 de kilometri pătrați în parcul național Deliblatska, aflat în apropiere de Belgrad.

Pompierii greci se află în continuare în stare de alertă ridicată. Riscul de incendiu rămâne foarte mare în mai multe regiuni, în special din cauza vântului puternic.

În numai 24 de ore au izbucnit peste 50 de incendii în zone agricole și forestiere.

Majoritatea au fost aduse rapid sub control, potrivit serviciului elen de pompieri. Condițiile meteorologice mențin însă ridicat pericolul apariției unor noi focare, după o vară caracterizată de temperaturi foarte mari și de uscarea accentuată a vegetației.