Aur de 9 milioane de euro ascuns într-o casă: misterul seifului găsit de muncitori

Mai multe kilograme de aur, evaluate la aproximativ 9 milioane de euro, au fost descoperite de muncitori în timpul unor lucrări de construcție desfășurate în Sint-Gillis-Dendermonde, în regiunea flamandă a Belgiei. Aurul era ascuns într-un seif amplasat în spatele unuia dintre pereții pivniței unei case renovate.

Descoperirea a avut loc în timpul lucrărilor efectuate la imobil, iar muncitorii au găsit în interiorul seifului monede, pepite și lingouri de mici dimensiuni. Valoarea totală a aurului găsit este estimată la circa 9 milioane de euro, potrivit informațiilor relatate de presa belgiană.

După ce au dat peste seif, muncitorii și-au informat clientul, organizația socială CAW Oost-Vlaanderen, care deține clădirea. Ulterior, poliția a fost anunțată, iar autoritățile au intervenit pentru a prelua aurul descoperit în pivniță.

Poliția și autoritățile judiciare au început verificările pentru a stabili de unde provine comoara și cine este proprietarul legal al aurului. Până în prezent, nu este clar cine a ascuns obiectele prețioase în peretele casei și în ce condiții au ajuns acestea acolo.

Autoritățile belgiene încearcă să afle atât proveniența aurului, cât și identitatea persoanei care are dreptul legal asupra acestuia. Hanne Ollevier, purtătoare de cuvânt a parchetului din Flandra de Est, a precizat că „originea acestui aur este necunoscută, la fel ca și proprietarul său legal”.

O altă întrebare la care anchetatorii încearcă să răspundă este dacă aurul a fost obținut în mod legal și de ce a fost ascuns în imobil. Geert Hillaert, reprezentant al organizației CAW din Flandra de Est, a declarat că „Din câte știm, această descoperire ar putea fi rezultatul unor practici discutabile”.

Potrivit articolului 716 din Codul Civil belgian, simpla descoperire a unei comori nu înseamnă că persoana care a găsit-o dobândește automat dreptul de proprietate. Stabilirea proprietarului depinde de locul în care a fost găsit bunul și de existența unei persoane care poate demonstra că are drepturi asupra acestuia.

În cazul unei comori găsite întâmplător pe terenul sau într-o clădire care aparține altei persoane, legislația prevede, în principiu, împărțirea egală între cel care face descoperirea și proprietarul terenului sau al clădirii. Situația poate fi diferită dacă o altă persoană reușește să demonstreze că este proprietarul legal al bunurilor.

Prin urmare, aurul descoperit în pivnița casei din Sint-Gillis-Dendermonde rămâne la dispoziția autorităților până când vor fi clarificate circumstanțele în care a fost ascuns și drepturile asupra acestuia. Ancheta urmează să stabilească dacă există un proprietar care poate revendica în mod legal monedele, pepitele și lingourile.

În cazul în care aurul va ajunge în cele din urmă în posesia CAW Oost-Vlaanderen, organizația intenționează să folosească banii pentru a „crea capacitate suplimentară” în Flandra de Est. Geert Hillaert a precizat că resursele ar putea fi direcționate în special către sprijinirea persoanelor fără adăpost.

Pentru reprezentantul organizației, o eventuală sumă obținută din această comoară ar putea avea un rol important în activitatea desfășurată de organizația non-profit. El a descris banii drept „un dar prețios”, raportându-se la numeroasele nevoi cu care CAW Oost-Vlaanderen se confruntă în activitatea sa de zi cu zi.