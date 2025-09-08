În județul Cluj, un român oarecare a descoperit o comoară istorică cu ajutorul unui detector de metale. Descoperirea sa este una dintre cele mai remarcabile descoperiri arheologice ale ultimelor decenii: 121 de artefacte din aur, datând de peste 3.000 de ani, în apropiere de darheologi, chimiști, fizicieni și geologi. Procesul va dezvălui informații despre tehnologia și semnificațiile culturale ale comunităților preistorice din regiunea respectivă.

„Valoarea este inestimabilă, atât prin prisma vechimii, cât și a execuției. Vorbim despre o descoperire spectaculoasă, ce confirmă încă o dată bogăția ascunsă a pământului românesc”, a spus Andras Demeter, ministrul Culturii.

În România, folosirea detectorului de metale este permisă doar cu autorizație legală: o autorizație de deținere și utilizare emisă de Inspectoratul Județean de Poliție – se aplică pentru fiecare detector în parte.

Zone permise:

terenuri publice neprotejate, cum ar fi parcuri, plaje publice (cu excepția zonelor arheologice), păduri și alte spații deschise care nu sunt incluse în lista siturilor arheologice;

terenuri private, cu acordul explicit al proprietarului;

terenuri ale statului (de ex. păduri, dealuri, pășuni), dacă nu sunt arii protejate.

Zone strict interzise:

siturile arheologice înregistrate în Repertoriul Arheologic Național (RAN);

zonele de protecție ale monumentelor istorice, și zonele cu potențial arheologic reperat (ZPAR, ZIAP, etc.), fără autorizație specială;

rezervațiile naturale și alte arii protejate unde orice formă de excavație este interzisă.

Atenție! Fără autorizație pentru deținerea unui detector de metale, riști o amendă între 25.000 – 75.000 de lei și confiscarea detectorului de metale. De altfel, dacă folosește detectorul de metale în zone arheologice sau protejate fără autorizație, riști închisoare de la 1 an la 5 ani și confiscarea detectorului de metale.

Atenție! Orice obiect descoperit cu valoare arheologică trebuie raportat în maximum 72 de ore primarului localității respective. Conform Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, recompensele pentru descoperirile arheologice se acordă numai în anumite condiții bine stabilite:

descoperirea trebuie să fie întâmplătoare, adică să nu rezulte din săpături neautorizate sau din căutări intenționate în zone protejate;

descoperitorul are obligația să anunțe autoritățile competente în termen de maximum 72 de ore de la găsire – poate fi vorba de primărie, poliție sau direcția județeană de cultură.

Recompensa oferită este stabilită de o comisie de specialiști și poate ajunge la 30% din valoarea bunului. În situațiile în care descoperirea este considerată de interes excepțional, se permite acordarea unei bonificații suplimentare, până la un total de 45% din valoare. Totuși, fondurile provin de obicei din bugetele Ministerului Culturii, iar acest lucru poate duce uneori la întârzieri.