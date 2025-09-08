La finele anului 2024, peste 23,4 milioane de carduri erau active în România, în creștere cu 980.000 de unități față de sfârșitul lunii iunie a anului trecut.

Dintre acestea, funcție de numerar aveau 16,72 milioane, cu 5,41 de milioane mai puține decât în iunie 2024, precizează BNR.

Pe de altă parte, la 31 decembrie 2024, în România existau 10.242 de bancomate (cu 13 mai mult față de iunie 2024), 529.520 de POS-uri (+39.346), iar punctele EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) ajunseseră la 527.277 (+38.161).

În altă ordine de idei, amintim că plata cu cardul rămâne cea mai utilizată metodă de plată în România, cu aproape 70% utilizare săptămânală la finalul anului 2024, arată cel mai recent studiu „Financial Services Digital Transformation 2022-2024”.

Transferurile bancare prin internet banking sau mobile banking au ajuns la 50% din total, înregistrând o creștere în ultimii doi ani, arată cercetarea efectuată de Exact Business Solutions – Cercetare și Consultanță.

Totodată, plățile cu telefonul mobil câștigă teren, atât prin Google Pay cât și prin Apple Pay, ponderea acestora situându-se la un grad de utilizare de 27%.

Plata cu numerar (bani cash) rămâne totuși constantă, la aproximativ 66%, dar sub nivelul plăților digitale.

Metodele emergente, precum smartwatch NFC sau brățările de fitness, sunt încă de nișă, cu 16%, respectiv 6% din total). Cu toate acestea, înregistrează o ușoară creștere, ceea ce indică un potențial de dezvoltare, potrivit realizatorilor studiului.

„Financial Services Digital Transformation 2022-2024” este un studiu anual de referință în analiza comportamentului digital, care monitorizează tendințele și preferințele utilizatorilor din România.

Ediția a 5-a a fost realizată în anul 2024, pe un eșantion de o mie de respondenți din mediul urban. Următoarea ediție va fi derulată în octombrie 2025.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2026, toți comercianții vor fi obligați să accepte plata cu cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice, indiferent de valoarea încasărilor în numerar realizate în cursul unui an.