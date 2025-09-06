Începând cu această săptămână, mai multe filiale Oberbank din Bavaria nu mai permit retrageri de numerar. Atât ghișeele, cât și bancomatele au fost închise, iar clienții sunt informați prin afișe lipite pe uși că serviciul nu mai este disponibil. Printre sucursalele afectate se numără cele din München și Unterschleißheim.

Banca a redus semnificativ și programul de lucru al filialelor. De exemplu, sucursala din Unterschleißheim este deschisă doar două zile pe săptămână, câte două ore. Această măsură va fi extinsă treptat și la celelalte 11 filiale din Bavaria. În total, Oberbank are 16 sucursale în sudul Germaniei și aproximativ 130 de angajați, potrivit heute.at.

Clienții care au nevoie de numerar trebuie să apeleze la casele de marcat din supermarketuri sau la bancomatele altor bănci. Reprezentanții Oberbank explică decizia prin schimbarea comportamentului consumatorilor, menționând că majoritatea tranzacțiilor se fac acum online sau cu cardul.

Decizia a stârnit reacții puternice. Reprezentanții consumatorilor și politicienii au criticat măsura, evocând conceptul de „drept la o viață analogică” și avertizând că persoanele în vârstă sau cele mai puțin familiarizate cu tehnologia vor fi dezavantajate.

Totodată, Oberbank renunțase deja, în urmă cu trei ani, la aparatele pentru tipărirea extraselor de cont, un semn al tranziției accelerate către digitalizare.

În pofida digitalizării, numerarul continuă să joace un rol esențial în Europa. Potrivit datelor Băncii Centrale Europene, în 2024, peste jumătate din tranzacțiile din magazine au fost efectuate în numerar, iar sumele mici sau plățile între persoane fizice se fac în mod tradițional cu bancnote și monede.

De asemenea, mai mult de 60% dintre cetățeni consideră importantă menținerea plăților cash, pentru a-și controla cheltuielile și a-și păstra confidențialitatea, iar în Germania, numerarul rămâne mijlocul de plată cel mai folosit.

Acesta nu este însă un caz izolat. Amintim că luna trecută, a doua cea mai mare bancă directă din Germania a luat o măsură radicală care afectează milioane de clienți: pe 30 iulie 2025, a închis definitiv ultimele 17 bancomate din țară, marcând sfârșitul unei perioade pentru cei care obișnuiau să retragă numerar direct de la bancă. Instituția își mută toate operațiunile exclusiv în mediul online.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DKB, Hauke Kramm, decizia de a închide bancomatele proprii a fost luată în urma analizei comportamentului clienților și a creșterii accelerate a plăților fără numerar.

„Costurile ridicate de operare și scăderea utilizării bancomatelor ne-au determinat să investim în schimb în dezvoltarea ofertei digitale”, a explicat Kramm.

Aceasta înseamnă că cei 5,8 milioane de clienți ai băncii trebuie să își adapteze modul de acces la numerar.

Deși DKB nu mai deține bancomate proprii, clienții pot retrage bani la orice ATM cu sigla Visa, de cele mai multe ori gratuit dacă respectă criteriul „activ” (minimum 700 de euro intrări lunare). Programul „Cash im Shop” rămâne disponibil pentru retrageri în supermarketuri și drogherii, dar depunerile de numerar devin mai complicate.

În prezent, funcția de depunere prin „Cash im Shop” este suspendată, singura alternativă fiind utilizarea filialelor Reisebank, cu tarife începând de la 9,90 euro pentru sume sub 1.000 de euro și cel puțin 12 euro pentru sume mai mari.