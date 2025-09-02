Un studiu publicat marți arată că un număr record de angajați din Germania lucrează în regim part-time, potrivit agenției de știri DPA.

În al doilea trimestru al acestui an, 40,1% dintre angajații din Germania lucrau în regim part-time, potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru piața muncii din Germania (IAB).

Numărul persoanelor angajate part-time a crescut cu 1,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 16,971 milioane, în timp ce numărul celor care lucrează full-time a scăzut cu 0,7%, până la 25,352 milioane, potrivit DPA.

Expertul IAB Enzo Weber a subliniat că, dacă în anii 1990 munca part-time era o excepție, astăzi aceasta a devenit norma.

Institutul pentru piața muncii din Germania (IAB) a precizat că angajații part-time lucrează, în medie, 18,62 ore pe săptămână, un nivel record.

Studiul arată, de asemenea, că numărul persoanelor active pe piața muncii din Germania a crescut ușor față de anul precedent, ajungând la 46 de milioane în al doilea trimestru. Totuși, gradul de ocupare a rămas aproape neschimbat comparativ cu primul trimestru, conform datelor ajustate pentru variațiile sezoniere și efectele calendaristice.

Weber a explicat că, chiar și după doi ani de recesiune, nivelul ocupării a atins un nou record, însă numărul de locuri de muncă full-time rămâne cu peste 200.000 mai mic decât nivelul maxim anterior.

Șomajul în Germania a depășit pentru prima dată în peste un deceniu pragul de trei milioane de persoane. În august, numărul șomerilor a crescut cu 46.000 față de luna precedentă, ajungând la 3,025 milioane, ceea ce reprezintă cu 153.000 mai mult decât în august 2024, a transmis Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Nürnberg.

Rata șomajului a urcat cu 0,1 puncte procentuale față de iulie, atingând 6,4%. Ultima dată când numărul șomerilor a depășit trei milioane a fost în februarie 2015.

„Piața muncii este încă caracterizată de stagnarea economică din ultimii ani”, a declarat șefa Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Andrea Nahles. „Cu toate acestea, există și primele semne de stabilizare”, a adăugat aceasta.

Numărul șomerilor din Germania crește de regulă în timpul verii, deoarece firmele angajează mai puțin înainte de sărbătorile anuale, însă nivelul înregistrat în august este cel mai ridicat din ultimii 15 ani.

„Trei milioane de șomeri reprezintă o consecință rușinoasă a refuzului de a implementa reforme în ultimii ani”, a declarat Rainer Dulger, președintele Confederației Patronale Germane.

El a subliniat că este nevoie acum de un adevărat val de reforme în toamnă.

La nivel național, rata șomajului în Germania este cea mai ridicată în landurile Bremen (11,8%) și Berlin (10,5%), în timp ce Bavaria (4,2%) și Baden-Württemberg (4,7%) înregistrează cele mai scăzute niveluri. Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă a utilizat datele disponibile până la 13 august pentru statisticile actuale, iar informațiile ulterioare vor fi incluse în bilanțul oficial al lunii, ce va fi publicat luna viitoare.

În ciuda acestor cifre record, Institutul pentru Cercetarea Pieței Muncii și a Ocupațiilor (IAB) semnalează primele semne de ameliorare. În cadrul barometrului pieței muncii, experții întreabă lunar agențiile de ocupare despre așteptările pentru următoarele trei luni. În august, pentru prima dată în trei ani, aceștia au estimat că rata șomajului ar putea înceta să mai crească și că ocuparea forței de muncă ar putea reveni pe un trend ascendent.

Clemens Fuest, președintele Institutului Ifo, a recomandat ca guvernul federal să adopte cât mai rapid contramăsuri pentru a susține piața muncii.