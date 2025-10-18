Corpul de control al prim-ministrului a încheiat verificările demarate la Societatea Națională a Sării (SNS SA) și la Administrația Națională „Apele Române”, după ce, în luna mai, a avut loc incidentul de la Salina Praid, unde apele subterane au pătruns în galeriile de exploatare. Ancheta a fost inițiată pentru a identifica motivele care au dus la producerea inundației și pentru a evalua măsurile de protecție implementate anterior de compania de stat.

Potrivit concluziilor comunicate de Guvern, riscurile majore privind stabilitatea și securitatea salinei au fost constant subestimate de reprezentanții societății. Raportul arată că „riscul de inundare a spaţiilor subterane ale salinei şi de afectare a zăcământului a fost subevaluat şi calificat constant de reprezentanţii SNS SA ca nefiind un pericol iminent”, potrivit documentului transmis de Executiv sâmbătă.

Din analiza corpului de control reiese că măsurile tehnice adoptate de conducerea salinei au avut un caracter temporar, mai degrabă reactiv decât preventiv. Autorii raportului notează că planurile întocmite de Societatea Națională a Sării nu au urmărit protejarea zăcământului și a infrastructurii pe termen lung.

Astfel, „planificarea măsurilor tehnice şi organizatorice de protecţie a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenţei de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spaţiilor subterane exploatate şi a echipamentelor utilizate.

Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, fiind constituite, în principal, din lucrări de întreţinere cu efecte de scurtă durată sau de intervenţie în regim de urgenţă în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă şi lucrări de amenajare […] pentru asigurarea protecţiei pe termen lung a salinei”, se arată în raport.

Cu alte cuvinte, intervențiile realizate de-a lungul timpului nu au reprezentat investiții solide pentru prevenirea unor dezastre similare, ci doar soluții temporare aplicate în situații de criză.

O altă problemă identificată de echipa de control vizează modul în care au fost aprobate programele anuale de exploatare. Avizările s-au făcut formal, fără o analiză tehnică detaliată și fără existența unui cadru normativ clar care să reglementeze aceste proceduri.

Conform raportului, „avizarea programelor anuale de exploatare la nivelul Sucursalei Salina Praid a fost caracterizată de formalism, cu atât mai mult cu cât măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadru normativ tehnic de referinţă.”

Această lipsă de rigoare a făcut ca planurile de exploatare să fie aprobate aproape automat, fără o verificare reală a riscurilor geologice, structurale sau de siguranță.

În plus, Corpul de control atrage atenția că, în absența unor norme tehnice clare privind exploatarea și protecția zăcămintelor de sare, autoritățile nu au avut instrumente legale eficiente pentru a impune sancțiuni în caz de neglijență sau neconformitate.

Raportul menționează explicit: „Lipsa normelor tehnice de referinţă a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciţie instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancţiunea inacţiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce priveşte protecţia zăcământului la nivelul SNS SA.”

Această constatare sugerează existența unui vid normativ care permite repetarea unor situații similare fără consecințe legale concrete.