Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a anunțat oficial aprobarea bugetului Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) pentru anul în curs. Documentul, validat în această săptămână, pune accentul pe o strategie de investiții de anvergură, vizând peste 20 de proiecte critice distribuite în toate regiunile țării.

Aceste investiții, care includ consolidări de baraje, construcția de diguri și amenajarea de poldere, sunt menite să corecteze vulnerabilități istorice și să ofere un grad sporit de siguranță pentru sute de mii de cetățeni români.

Anunțul a fost făcut public de către ministru prin intermediul Facebook, unde Diana Buzoianu a subliniat efortul administrativ intens depus în ultimele luni pentru a asigura finanțarea acestor obiective.

Una dintre prioritățile zero ale acestui plan de investiții vizează județul Maramureș, unde barajul Runcu reprezintă un pilon central pentru infrastructura regională. Început încă din anul 1985, acest proiect vital asigură alimentarea cu apă pentru centre urbane majore precum Baia Mare, Baia Sprie și Sighetul Marmației.

Pentru anul 2026, bugetul ANAR prevede o alocare de 5,3 milioane de lei special pentru acest obiectiv, marcând un pas decisiv spre finalizarea și securizarea unei structuri care deservește o populație numeroasă.

Tot în Maramureș, atenția se îndreaptă către comuna Mireșu Mare, pe Valea Iadăra. Aici, o sumă de 3 milioane de lei va fi utilizată pentru amenajarea unei zone critice unde drumul se suprapune cu albia râului. Această lucrare va elimina riscul de izolare pentru locuitorii zonei în timpul precipitațiilor medii, scoțând practic de sub pericol 43 de gospodării, transmite ministrul Mediului.

În regiunea Transilvaniei, investițiile ating cifre impresionante, reflectând complexitatea lucrărilor necesare. Amenajarea Someșului Mic din județul Cluj beneficiază de o alocare de aproape 20 de milioane de lei (19,879 milioane lei mai exact). Importanța acestui proiect este capitală, deoarece protejează peste 92.000 de locuitori, aproape 1.800 de locuințe și, extrem de important, Aeroportul Internațional Cluj, explică Diana Buzoianu.

Aceasta este o investiție directă în infrastructura critică a municipiului Cluj-Napoca, asigurând continuitatea activităților economice și de transport. Similar, Valea Călata va beneficia de alte 20 de milioane de lei pentru lucrări de amenajare care vor proteja 10.166 de persoane din șapte localități și vor securiza 147 de kilometri de drumuri naționale și județene, zone care au suferit distrugeri majore în urma viiturilor severe din anul 2020.

Nici județul Bihor nu este ignorat, primind 8,648 milioane lei pentru zona Valea Secătura. Aici, inundațiile de acum câțiva ani au distrus complet apărările vechi, iar noul proiect va proteja peste 1.200 de cetățeni din Peștiș și Aleșd, asigurând totodată accesul către monumentul istoric Cetatea Șoimului.

O componentă esențială a bugetului aprobat se concentrează pe zonele cu risc ridicat de inundații rapide, așa cum este cazul județului Harghita. Zona Corund-Praid, grav afectată de fenomene hidrologice extreme anul trecut, a fost declarată „prioritate zero” pentru anul 2026.

Alocarea de 22,608 milioane lei are un dublu scop: protejarea a peste 6.500 de localnici și securizarea Salinei Praid, un obiectiv turistic și economic de importanță națională. Tot în Harghita, investițiile vizează acumularea Frumoasa (8,354 milioane lei), singura sursă de apă potabilă pentru Miercurea Ciuc, barajul Șuta (5 milioane lei) și Lacul Roșu (10 milioane lei).

Proiectul de la Lacul Roșu este deosebit de semnificativ, fiind axat pe conservarea acestui monument al naturii și pe siguranța barajului său natural, un ecosistem fragil care necesită intervenții delicate.

În județul Alba, strategiile de regularizare a cursurilor de apă sunt esențiale pentru liniștea comunităților locale. Lucrările de pe râul Aiudel din orașul Aiud, în valoare de 3,647 milioane lei, vor proteja aproape 29.000 de locuitori și numeroase obiective economice, fiind un răspuns direct la calamitățile din 2020, transmite ministrul Mediului.

De asemenea, pe Valea Bucerdea, investiția de 3,663 milioane lei va pune la adăpost nu doar 1.200 de oameni, ci și instituții fundamentale: școala, grădinița și muzeul local, inima culturală a comunității.

Regiunea de vest a țării, respectiv județul Timiș, vede de asemenea investiții majore. Acumularea Surduc, cel mai mare baraj din județ, primește 17,293 milioane lei. Ministrul Buzoianu a subliniat că acest proiect a fost recuperat și salvat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), asigurând astfel continuitatea unui obiectiv strategic.

Tot în Timiș, pârâul Nădrag va beneficia de peste 10 milioane de lei pentru lucrări de apărare ce vizează 3.000 de locuitori. Aceste cifre confirmă angajamentul ministerului de a nu lăsa nicio regiune vulnerabilă în fața schimbărilor climatice.

Dincolo de acumulările de apă și baraje, bugetul ANAR acoperă și reabilitarea conductelor de aducțiune degradate. În județul Hunedoara, tronsonul Câmpul lui Neag – Valea de Pești, o conductă datând din 1983, va intra într-un proces de reabilitare cu un buget de 3 milioane de lei.

Aceasta este singura cale de transport a apei pentru întreaga Vale a Jiului, starea sa de degradare reprezentând până acum un risc major de întrerupere a furnizării apei pentru zeci de mii de consumatori.

Sudul și estul României primesc, de asemenea, atenția cuvenită. În Gorj, la Rovinari, se vor investi 15 milioane de lei pentru gestionarea viiturilor, o măsură critică pentru siguranța zonei miniere. În Dolj, pe râul Amaradia, lucrări de 5 milioane lei vor proteja cele 670 de locuințe din Melinești.

Județul Vâlcea beneficiază de aproape 15 milioane lei pentru pârâul Cheia, unde alunecările de teren și viiturile repetate au creat o situație de urgență. Chiar și zonele din proximitatea capitalei sunt vizate: în Ilfov, Valea Sticlăriei va primi 9 milioane lei pentru siguranța barajului Bălteni și a zonei Snagov, în timp ce în Ialomița, digul Stelnica de pe malul drept al Dunării va fi consolidat pentru a preveni revărsările fluviului.

În zona Moldovei, râul Trotuș din județul Bacău beneficiază de una dintre cele mai mari alocări: 29,605 milioane lei. Acest proiect este vital pentru o „salbă de localități”, protejând orașe precum Onești, Comănești sau Târgu Ocna de furia apelor.

Tot în nord, în județul Suceava, 4,5 milioane lei sunt direcționați către râul Sucevița, unde investiția protejează Mănăstirea Sucevița, monument UNESCO, demonstrând că grija pentru mediu și siguranță merge mână în mână cu protejarea identității culturale. În Iași, acumularea Pârcovaci va primi 13 milioane de lei pentru a asigura apărarea orașului Hârlău și a obiectivelor de patrimoniu din jur.

Concluzionând prezentarea acestui amplu plan de investiții, ministrul Diana Buzoianu a punctat esența muncii depuse de echipa sa: „Asta înseamnă să muncești cu sens. Munca ta să ajungă în ani de zile să salveze vieți”.

Județ Obiectiv de Investiție Sumă Alocată (RON) Beneficiu Principal / Obiectiv Protejat Maramureș Baraj Runcu 5.300.000 Alimentare apă Baia Mare, Baia Sprie, Sighet Cluj Amenajare Someșul Mic 19.879.000 Protejează 92.740 locuitori și Aeroportul Cluj Harghita Zonă Corund-Praid 22.608.000 Protecție Salina Praid și 6.542 locuitori Timiș Acumulare Surduc 17.293.000 Modernizarea celui mai mare baraj din județ Bacău Râu Trotuș 29.605.000 Protecție localități Ghimeș – Urechești (Onești) Alba Regularizare Aiudel 3.647.000 Apărarea a 28.934 locuitori din orașul Aiud Bihor Valea Secătura 8.648.000 Protecție localități Peștiș, Aleșd și Cetatea Șoimului Gorj Rovinari (Viituri) 15.000.000 Siguranța zonei miniere (proiect ex-PNRR) Suceava Amenajare Sucevița 4.500.000 Protecție Mănăstirea Sucevița (Patrimoniu UNESCO) Iași Acumulare Pârcovaci 13.000.000 Apărarea orașului Hârlău și 6 localități Vâlcea Pârâul Cheia 14.969.000 Stoparea eroziunilor și protecția localnicilor Ilfov Baraj Bălteni 9.000.000 Siguranța hidrologică a zonei Snagov

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) reprezintă instituția pilon a statului român responsabilă de gestionarea durabilă a resurselor de apă și de administrarea infrastructurii hidrotehnice la nivel național.

Funcționând ca autoritate publică de interes național, ANAR este subordonată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, având un rol strategic în siguranța națională, având în vedere că apa este o resursă vitală, dar și o sursă de risc major în contextul schimbărilor climatice globale.

Misiunea principală a instituției este extrem de vastă și complexă. Aceasta se ocupă de administrarea domeniului public al statului din bazinele hidrografice, monitorizând calitatea și cantitatea resurselor de apă, atât de suprafață, cât și subterane.

O componentă esențială a activității ANAR este prevenirea și gestionarea riscului de inundații. Instituția întreține și operează o rețea impresionantă de infrastructură: peste 250 de baraje de importanță majoră, mii de kilometri de diguri și numeroase poldere sau acumulări nepermanente menționate în planurile curente de investiții.

Pe lângă componenta de siguranță, „Apele Române” reglementează utilizarea apei pentru diverse sectoare: de la furnizarea apei potabile către populație și irigații în agricultură, până la utilizarea apei în scopuri industriale sau energetice (producția de hidroenergie).

În plus, instituția are responsabilitatea de a menține echilibrul ecologic al cursurilor de apă, asigurându-se că intervențiile umane nu degradează biodiversitatea acvatică.

Organizarea instituției este bazată pe principiul managementului pe bazine hidrografice, fiind împărțită în 11 Administrații Bazinale de Apă (ABA), care corespund marilor bazine hidrografice ale României (cum ar fi Crișuri, Banat, Siret sau Prut-Bârlad).

Această structură permite o intervenție rapidă și adaptată nevoilor locale, asigurând în același timp o viziune unitară asupra întregului ecosistem hidrografic al țării.