Ilie Bolojan a anunțat că semnarea contractelor pentru tronsonul Pașcani–Suceava marchează un moment important pentru dezvoltarea infrastructurii din România, fiind vorba despre o investiție strategică în cadrul Autostrăzii A7. Evenimentul a avut loc la Suceava și deschide o nouă etapă pentru proiectele de mare anvergură din regiune.

„Astăzi, la Suceava, au fost semnate contractele pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcani – Suceava, parte a Autostrăzii A7”, a transmis Ilie Bolojan.

El a subliniat că acest contract reprezintă o premieră pentru România, fiind finanțat prin SAFE, un mecanism european dedicat infrastructurii cu rol dual, civil și militar.

Ilie Bolojan a oferit și detalii concrete despre dimensiunea și complexitatea proiectului, evidențiind impactul acestuia asupra rețelei rutiere naționale și regionale. Tronsonul va avea o lungime semnificativă și va include infrastructură modernă adaptată cerințelor actuale de mobilitate.

„Tronsonul Pașcani – Suceava are o lungime totală de aproximativ 62 km, împărțită în două loturi. Lucrările includ zeci de poduri, pasaje și viaducte, noduri rutiere, spații de servicii și infrastructură pentru vehicule electrice”, a precizat Ilie Bolojan.

Durata totală a proiectului este clar definită contractual, cu etape distincte pentru proiectare și execuție.

„Durata prevăzută în contract este de 30 de luni: 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție”, a adăugat acesta.

Ilie Bolojan a evidențiat importanța strategică a proiectului pentru dezvoltarea regiunii de Nord-Est, unde infrastructura rutieră rămâne un factor esențial pentru atragerea investițiilor și creșterea economică. Conectivitatea între orașe și legăturile internaționale sunt considerate prioritare.

„Acest proiect este important pentru regiunea de Nord-Est, unde conectivitatea rămâne o condiție esențială pentru dezvoltare. Legătura dintre Pașcani, Suceava și mai departe către Siret și Ungheni va crea condiții mai bune pentru mobilitate, investiții și dezvoltare economică”, a afirmat Ilie Bolojan.

Oficialul a subliniat că proiectul este rezultatul unui efort susținut de mai mulți ani, implicând numeroase instituții și etape administrative.

„Este rezultatul unui efort început în urmă cu mai mulți ani, de la realizarea studiilor de fezabilitate până la parcurgerea etapelor de avizare și licitație. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest parcurs: autorităților locale, Ministerului Transporturilor, CNAIR și tuturor instituțiilor implicate”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a indicat și termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor, subliniind importanța implicării companiilor românești în realizarea proiectelor de infrastructură.

„Mulțumesc, de asemenea, constructorului pentru capacitatea demonstrată în proiectele de infrastructură realizate până acum. Este important ca firmele românești să ducă la bun sfârșit astfel de lucrări, să creeze locuri de muncă și să contribuie la dezvoltarea economiei”, a spus Ilie Bolojan.

În ceea ce privește calendarul de deschidere a circulației, obiectivul este unul clar stabilit.

„Obiectivul este ca, după finalizarea lucrărilor, circulația pe acest tronson să fie deschisă în cursul anului 2029”, a precizat Ilie Bolojan.

În final, acesta a punctat relevanța pe termen lung a acestor investiții pentru echilibrarea dezvoltării regionale.

„Aceste proiecte țin de dezvoltarea pe termen lung a țării noastre și de reducerea diferențelor dintre regiuni”, a concluzionat Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

