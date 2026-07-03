Trafic restricționat pe drumul spre Poiana Brașov. Se circulă pe o singură bandă

Circulația pe drumul spre Poiana Brașov se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, după ce o porțiune din zidul de sprijin al șoselei s-a surpat în urma ploilor abundente de joi seara. Incidentul a avut loc pe sectorul care leagă municipiul Brașov de stațiunea Poiana Brașov. Autoritățile locale au instituit restricții de trafic și au decis măsuri urgente pentru punerea în siguranță a zonei afectate. Expertizele tehnice vor stabili dacă vor fi impuse și alte restricții de circulație.

Drumul spre Poiana Brașov este afectat pe un sector de câteva zeci de metri, după ce ploile torențiale de joi seara au provocat prăbușirea unei porțiuni din zidul de sprijin al șoselei. Din cauza riscului pentru participanții la trafic, circulația se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, în zona afectată.

În urma incidentului, primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, după ce autoritățile locale au fost informate despre surparea unei porțiuni de aproximativ 30 de metri din zidul de sprijin al drumului care face legătura cu stațiunea Poiana Brașov.

În urma verificărilor efectuate în teren, reprezentanții municipalității au constatat existența unor probleme majore de infrastructură pe două sectoare distincte ale drumului.

„În urma verificărilor făcute de reprezentanţii municipalităţii s-a constatat că, la km 5+800, o porţiune a zidului de sprijin s-a surpat pe o lungime de aproximativ 30 – 35 metri, drumul fiind afectat pe sensul de coborâre, iar la km 5+900, există o tasare a căii de rulare pe o porţiune de aproximativ 60 – 70 de metri. În aceste condiţii primarul George Scripcaru a propus CLSU adoptarea unui set de măsuri urgente pentru punerea în siguranţă, consolidarea şi remedierea segmentelor de drum din zona afectată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. Totodată, până la consolidarea acestor porţiuni de drum, vor fi luate măsuri de presemnalizare/semnalizare a drumului afectat, pentru evitarea producerii unor accidente”, a transmis Primăria Braşov.

Pentru reducerea riscurilor și menținerea traficului în condiții de siguranță, autoritățile locale au intervenit încă din cursul după-amiezii de vineri cu măsuri provizorii de semnalizare și dirijare a circulației în zona afectată.

Astfel, pe sectorul unde s-a produs surparea au fost amplasate balize și a fost instalat un sistem de semaforizare care permite desfășurarea circulației alternativ, pe o singură bandă, până la finalizarea lucrărilor de consolidare.

Reprezentanții Primăriei Brașov au precizat că măsurile actuale ar putea fi completate după finalizarea expertizei tehnice, dacă aceasta va indica existența unor riscuri suplimentare pentru trafic, informează Gazeta Brașovului.

„În funcţie de rezultatele expertizei care va fi realizată, vom vedea dacă se impun şi alte măsuri de restricţie cum ar fi cele de tonaj sau de gabarit”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea.

Ploile torențiale de joi seara au produs și alte efecte în municipiul Brașov. Potrivit autorităților, câteva zeci de beciuri, curți și subsoluri au fost inundate, patru copaci s-au prăbușit, iar două autoturisme și o ambulanță au rămas blocate după acumularea unei cantități importante de apă în zona unui pasaj.