Transfăgărășanul se închide luni pe mai multe tronsoane. Șoferii sunt sfătuiți să evite drumul
SURSA FOTO: Capital
Șoferii care intenționează să circule luni, 6 iulie, pe Transfăgărășan trebuie să își schimbe planurile de călătorie. Circulația va fi închisă temporar pe mai multe sectoare ale DN 7C, din cauza desfășurării Turului Ciclist al Sibiului și a unei ședințe foto private cu autoturisme.
Restricțiile de circulație vor fi aplicate pe parcursul întregii zile de luni
Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că traficul rutier va fi restricționat pe mai multe tronsoane ale DN 7C – Transfăgărășan, în funcție de programul celor două evenimente.
Potrivit autorităților, între 07:30 și 18:00 circulația va fi închisă în Tunelul Bâlea Lac, pe sectorul cuprins între kilometrii 115+926 și 116+808, în ambele sensuri.
Între 08:00 și 13:30, circulația va fi oprită pe tronsonul dintre Cabana Bâlea Lac și kilometrul 130.
De asemenea, în intervalul 09:00 – 13:30, restricțiile vor fi aplicate între Cabana Vama Cucului (km 141) și Cabana Bâlea Cascadă (km 130).
Alte tronsoane ale DN 7C vor fi închise în funcție de desfășurarea evenimentelor
Poliția Rutieră a anunțat că restricțiile vor continua și în a doua parte a zilei.
Astfel, între 12:45 și 16:15, circulația va fi închisă pe sectorul cuprins între intersecția DN 7C cu DJ 105P (km 147+785) și Bâlea Lac (km 116+800).
Ulterior, între 13:30 și 18:00, traficul va fi restricționat între Cabana Vama Cucului (km 141) și Bâlea Lac (km 116+800).
Poliția le recomandă șoferilor să aleagă rute alternative
Având în vedere numărul mare de restricții programate pe parcursul întregii zile, Centrul Infotrafic le recomandă conducătorilor auto să evite deplasarea pe DN 7C – Transfăgărășan în data de 6 iulie.
Totodată, șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată în zonele afectate și indicațiile polițiștilor rutieri care vor dirija circulația pe durata desfășurării celor două evenimente.
„Având în vedere amploarea restricţiilor de trafic instituite pe parcursul zilei de 6 iulie, precum şi desfăşurarea succesivă a celor două evenimente, recomandăm conducătorilor auto să evite deplasarea pe DN 7C Transfăgărăşan şi respectarea semnalizărilor de circulaţie montate temporar la faţa locului, precum şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, prezenţi la faţa locului pentru dirijarea traficului”, precizează sursa citată.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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