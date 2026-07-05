Transfăgărășanul se închide luni pe mai multe tronsoane. Șoferii sunt sfătuiți să evite drumul

Șoferii care intenționează să circule luni, 6 iulie, pe Transfăgărășan trebuie să își schimbe planurile de călătorie. Circulația va fi închisă temporar pe mai multe sectoare ale DN 7C, din cauza desfășurării Turului Ciclist al Sibiului și a unei ședințe foto private cu autoturisme.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că traficul rutier va fi restricționat pe mai multe tronsoane ale DN 7C – Transfăgărășan, în funcție de programul celor două evenimente.

Potrivit autorităților, între 07:30 și 18:00 circulația va fi închisă în Tunelul Bâlea Lac, pe sectorul cuprins între kilometrii 115+926 și 116+808, în ambele sensuri.

Între 08:00 și 13:30, circulația va fi oprită pe tronsonul dintre Cabana Bâlea Lac și kilometrul 130.

De asemenea, în intervalul 09:00 – 13:30, restricțiile vor fi aplicate între Cabana Vama Cucului (km 141) și Cabana Bâlea Cascadă (km 130).

Poliția Rutieră a anunțat că restricțiile vor continua și în a doua parte a zilei.

Astfel, între 12:45 și 16:15, circulația va fi închisă pe sectorul cuprins între intersecția DN 7C cu DJ 105P (km 147+785) și Bâlea Lac (km 116+800).

Ulterior, între 13:30 și 18:00, traficul va fi restricționat între Cabana Vama Cucului (km 141) și Bâlea Lac (km 116+800).

Având în vedere numărul mare de restricții programate pe parcursul întregii zile, Centrul Infotrafic le recomandă conducătorilor auto să evite deplasarea pe DN 7C – Transfăgărășan în data de 6 iulie.

Totodată, șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată în zonele afectate și indicațiile polițiștilor rutieri care vor dirija circulația pe durata desfășurării celor două evenimente.