S-a redeschis circulația pe Transfăgărășan. Ce trebuie să știe șoferii care ajung în zonă

Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, a fost redeschis circulației rutiere. Autoritățile anunță însă că șoferii trebuie să respecte anumite reguli și să fie atenți atât la condițiile meteo schimbătoare, cât și la prezența urșilor în apropierea carosabilului.

Circulația este permisă pe sectorul montan dintre județele Sibiu și Argeș, după încheierea lucrărilor și verificărilor necesare pentru siguranța traficului.

Potrivit CNAIR, vineri, 12 iunie 2026, începând cu ora 12:00, a fost redeschis traficul rutier pe DN 7C Transfăgărășan, între Bâlea Cascadă, din județul Sibiu, și Piscul Negru, din județul Argeș.

Sectorul redeschis este cuprins între kilometrii 130+800 și 104+000.

Autoritățile precizează că circulația va fi permisă zilnic între orele 07:00 și 21:00. În cazul apariției unor fenomene meteorologice nefavorabile, drumul poate fi închis temporar până la revenirea condițiilor de siguranță.

CNAIR le recomandă conducătorilor auto să circule prudent și să adapteze viteza la condițiile din trafic. La altitudini de peste 2.000 de metri, vremea se poate schimba rapid, iar ceața, ploile sau furtunile pot reduce vizibilitatea într-un timp foarte scurt.

Unul dintre cele mai importante avertismente transmise de CNAIR se referă la prezența frecventă a urșilor în apropierea drumului.

Autoritățile îi sfătuiesc pe turiști și pe șoferi să nu se apropie de animale, să nu încerce să le fotografieze de la distanțe mici și să nu le ofere hrană.

În cazul observării urșilor în apropierea carosabilului, participanții la trafic sunt îndemnați să anunțe imediat autoritățile competente.

CNAIR reamintește că hrănirea animalelor sălbatice este interzisă și constituie contravenție potrivit OUG nr. 81/2001. Amenzile prevăzute de legislație sunt cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei.

„Un alt aspect foarte important este prezența constantă a urșilor în apropierea părții carosabile și îi sfătuim pe cei ce tranzitează acest sector de drum să nu se apropie de animale, să nu le hrănească și să informeze imediat autoritățile. Reamintim participanților la trafic că hrănirea animalelor este interzisă și, totodată, extrem de periculoasă și constituie contravenție, potrivit OUG 81/2001, amenzile fiind cuprinse între 10.000 lei și 30.000 lei. Hrănirea urșilor nu este doar o contravenție sancționată de lege, ci și un gest care le poate condamna viața. Un urs obișnuit să primească hrană de la oameni își pierde teama naturală și poate deveni agresiv, iar autoritățile pot dispune extragerea sau chiar împușcarea acestuia. Nu transformați un animal sălbatic într-o țintă, din teribilism!”, transmite CNAIR.

Transfăgărășanul este închis anual în sezonul rece din cauza condițiilor extreme din Munții Făgăraș.

La altitudini de peste 2.000 de metri, acumulările mari de zăpadă, riscul de avalanșe și fenomenele meteorologice severe fac imposibilă circulația în siguranță pe sectorul montan al drumului.

Redeschiderea din fiecare an este posibilă doar după îndepărtarea zăpezii, verificarea versanților și efectuarea lucrărilor necesare pentru siguranța traficului.