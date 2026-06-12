Trafic restricţionat din cauza furtunilor. La ce trebuie să fie atenți șoferii? Furtunile au inundat drumurile și au distrus culturile

Trafic restricționat pe A10. Ploile torențiale care au afectat România au îngreunat circulația pe numeroase drumuri din țară, inclusiv pe Autostrada A10, unde traficul a fost restricționat în urma unei coliziuni între două TIR-uri. Vizibilitatea redusă și carosabilul umed au determinat autoritățile să le recomande șoferilor prudență sporită.

Trafic restricționat pe A10. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că, vineri dimineață, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile pe numeroase artere din țară, din cauza ploilor, care în unele zone au caracter torențial. Din acest motiv, vizibilitatea este redusă, iar șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită în trafic.

Traficul este restricționat pe a doua bandă a Autostrăzii A10, pe sensul de mers Turda – Sebeș, la kilometrul 66, în zona localității Bogata din județul Cluj. Restricția a fost impusă în urma unei coliziuni între două ansambluri auto. Accidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulația este dirijată pe prima bandă. Potrivit autorităților, traficul ar urma să revină la normal după ora 08:00.

Polițiștii rutieri atrag atenția că, pentru prevenirea accidentelor, fiecare manevră în trafic trebuie efectuată numai după o asigurare temeinică. În condițiile în care vizibilitatea în oglinzile autovehiculelor poate fi afectată de stropii de ploaie, utilizarea luminilor de către participanții la trafic contribuie la reducerea riscului producerii unor accidente cauzate de neasigurarea la schimbarea direcției de mers.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să mărească distanța de siguranță față de vehiculul din față și să se asigure corespunzător înainte de orice schimbare a direcției de deplasare. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să evite manevrele riscante și să adopte pe întreaga durată a călătoriei o conduită preventivă și anticipativă.

Meteorologii ANM au emis deja prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni (15 iunie – 13 iulie). Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 15 iunie – 21 iunie: Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 22 iunie – 28 iunie: Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice.

Săptămâna 29 iunie – 5 iulie: Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale în sud-estul teritoriului, iar în rest se vor situa ușor peste cele specifice pentru această perioadă. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval.

Săptămâna 6 iunie – 12 iulie: Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare în jumătatea de vest a teritoriului, iar în rest va fi apropiate de cele normale.

Furtuna a lovit cu putere mai multe localități din Moldova, schimbând radical peisajul în doar câteva minute. Drumurile s-au transformat în adevărate râuri, culturile agricole au fost afectate, iar locuitorii au fost luați prin surprindere de intensitatea fenomenelor meteorologice. În unele zone, rafalele puternice de vânt au îndoit copacii, iar grindina a căzut din abundență.

În județul Bacău, ploile torențiale au provocat inundații pe câmpuri și în gospodării, făcând totodată numeroase drumuri impracticabile. Șuvoaiele de apă s-au scurs de pe versanți și au inundat ulițele satelor. Situația a fost agravată de ieșirea din matcă a unui pârâu, după ce crengile rupte de vânt s-au acumulat în zona unui podeț. Sub presiunea apei, acestea au blocat cursul pârâului și au pus în pericol structura podețului.

La Piatra Neamț, furtuna a fost însoțită de rafale violente de vânt și de cantități însemnate de precipitații. În urma ploilor abundente, una dintre principalele artere ale orașului a fost acoperită de apă, transformându-se într-un adevărat canal navigabil.

Pagube importante au fost înregistrate și în județul Suceava, unde grindina a căzut cu intensitate. Bucățile de gheață, care au ajuns pe alocuri la un diametru de aproximativ patru centimetri, au distrus numeroase culturi agricole. În fața fenomenului extrem, mulți șoferi au fost nevoiți să oprească și să caute adăpost sub copacii de la marginea drumurilor pentru a-și proteja autoturismele.