Cod roșu de furtuni în Tulcea. ANM anunță căderi de grindină de peste 4 centimetri și vijelii puternice
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Meteorologii ANM au emis marți o avertizare de cod roșu pentru mai multe localități din județul Tulcea, unde sunt așteptate fenomene meteo severe. Potrivit ANM, furtunile pot aduce ploi torențiale, grindină de mari dimensiuni și rafale puternice de vânt.
ANM a emis cod roșu pentru mai multe localități din județul Tulcea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting de cod roșu pentru județul Tulcea, după dezvoltarea unor sisteme noroase cu potențial ridicat de producere a fenomenelor meteo extreme.
Potrivit meteorologilor, în zonele vizate sunt așteptate averse torențiale care pot acumula peste 40 de litri de apă pe metrul pătrat într-un interval scurt de timp. De asemenea, sunt prognozate descărcări electrice frecvente, vijelii și grindină de mari dimensiuni.
Rafalele de vânt pot atinge viteze de 70-80 km/h, iar grindina poate depăși 4 centimetri în diametru, existând riscul producerii de pagube la autoturisme, acoperișuri și culturi agricole.
Printre localitățile aflate sub avertizare se numără Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud și Horia.
Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunii, să își protejeze bunurile și să urmărească informațiile transmise de instituțiile competente.
Alte zone din țară se află sub cod galben de instabilitate atmosferică
Pe lângă avertizarea de cod roșu din Tulcea, ANM a emis și două atenționări de cod galben pentru alte regiuni ale țării.
Prima avertizare este valabilă în intervalul 9 iunie, ora 12:00 – 9 iunie, ora 23:00 și vizează nordul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei.
În aceste zone sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii cu viteze de 50-70 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici dimensiuni.
Meteorologii estimează cantități de apă de 15-25 l/mp în intervale scurte de timp, iar izolat valorile pot depăși 30-40 l/mp.
O a doua avertizare de cod galben va intra în vigoare pe 10 iunie, între orele 12:00 și 21:00.
Aceasta vizează județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, precum și zona montană a județelor Buzău și Vrancea.
Și aici sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii izolate și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, iar local pot depăși 30-40 l/mp.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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