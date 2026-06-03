Alertă ANM: Cod Galben de instabilitate atmosferică accentuată. Ce zone vor fi afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate, valabile până mâine, 4 iunie, la ora 23:00. Iată ce zone vor fi afectate.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate.

Primul Cod Galben este valabil între 3 iunie (ora 20:00) – 4 iunie (ora 10:00), zonele afectate fiind județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara.

În județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Al doilea Cod Galben este valabil pe 4 iunie, între orele 12:00 – 23:00, cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei fiind zonele afectate.

În cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și în sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Cod Galben: Fenomenele meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată.

Cod Portocaliu: Fenomenele meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.

Cod Roșu: Fenomene meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.

Potrivit sursei citate anterior, între 3 iunie (ora 20:00) și 4 iunie (ora 09:00), în București, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14…16 grade.

Joi, 4 iunie, între orele 09:00 – 23:00, vremea va fi în general instabilă în Capitală. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse (15…20 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h) și posibil grindină. Temperatura maximă va fi de 25…26 de grade.

3 iunie (21:00) – 4 iunie (ora 09:00): În Banat, sud-vestul Transilvaniei și local în Oltenia vor fi perioade cu instabilitate atmosferică care se va manifesta prin înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

În restul teritoriului cerul va fi variabil, ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice vor fi pe arii în general restrânse mai ales din a doua parte a nopții, cu precădere în Crișana, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor. Temperaturile minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 17 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi

de 14…16 grade.

4 iunie (ora 09:00) – 5 iunie (09:00): Vremea va fi în general instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei, și local în zonele de deal și de munte, unde vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

În restul teritoriului, fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii în general mai restrânse și la intensități semnificativ mai mici. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 18 grade. Noaptea, pe alocuri se va forma ceață.

În București, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse (15…20 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h) și posibil grindină. Temperatura maximă va fi de 25…26 de grade, iar cea minimă de 15…16 grade.

5 iunie (09:00) – 6 iunie (09:00): Cerul va fi variabil, cu înnorări în primele ore ale intervalului, când pe arii în general restrânse, îndeosebi în sud, sud-est și centru, trecător va ploua slab. Din orele amiezii însă, în jumătatea nordică a Moldovei, în Transilvania și local în Dobrogea vor fi perioade cu fenomene specifice instabilității atmosferice, respectiv înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și posibil vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial, iar îndeosebi în intervale scurte de timp, cantitățile de apă, pe arii restrânse, vor fi de 15…25 l/mp și cu totul izolat vor depăși 30 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 28 de grade, iar cele minime între 11 și 19 grade. Dimineața, izolat va fi ceață.

În București, cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27…28 grade, iar cea minimă de 16…18 grade.

6 iunie (09:00) – 7 iunie (ora 09:00): Regimul termic va fi caracterizat de valori comparabile cu cele din intervalul anterior, valori în general ușor mai mari decât cele normale datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină îndeosebi din a doua parte a zilei la deal și la munte, în sud-estul și centrul țării și pe arii restrânse în rest.

Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă, cu precădere în Carpații Orientali și Meridionali, local vor fi însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 29 de grade, iar cele minime între 10 și 19 grade.

În București, vremea va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și la începutul nopții, când vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 28…29 de grade și minima de 15…17 grade.

7 iunie (09:00) – 8 iunie (09:00): Vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, unde vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, descărcări electrice și pe alocuri posibile vijelii și căderi de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar pe arii restrânse cantitățile de apă, cu precădere la munte și în sud-est, vor fi însemnate. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar ploi de scurtă durată vor fi pe arii restrânse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 31 de grade, iar cele minime între 8 și 19 grade.

În Capitală, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza și în primele ore ale nopții când vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 16…17 grade.

8 iunie (09:00) – 11 iunie (09:00): Valorile termice se vor situa în jurul celor normale datei, iar probabilitatea pentru averse va fi mare în majoritatea regiunilor.

În București, regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor normale perioadei, iar probabilitatea pentru fenomene

specifice instabilității atmosferice va fi mare.