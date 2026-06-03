Prognoza meteo ANM, miercuri, 3 iunie 2026. Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii

Prognoza meteo ANM, miercuri, 3 iunie 2026. Meteorologii ANM eu emis prognoza meteo pentru această zi, dar și pentru întreaga lună iunie, alături de prognoza agrometeorologică pentru perioada 3 iunie – 9 iunie.

Prognoza meteo ANM, miercuri, 3 iunie 2026: În țară, vremea se va încălzi. Cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei izolat va ploua în regiunile estice și la munte. Seara și noaptea înnorările se vor accentua și vor fi averse, însoțite de descărcări electrice, în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Pe alocuri cantitățile de apă vor depăși 15…25 l/mp și va cădea grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

În București, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe spre sfârșitul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26…27 de grade, iar cea minimă de 14…16 grade, potrivit ANM.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 1 iunie – 7 iunie: Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de est a țării. Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 8 iunie – 14 iunie: Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice, estice și sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cu excepția regiunile vestice și nord-vestice, unde regimul pluviometric va fi deficitar, cantitățile de precipitații vor fi excedentare.

Săptămâna 15 iunie – 21 iunie: Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nord-vestice. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile sudestice, dar și deficitar în cele intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 22 iunie – 28 iunie: Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice, mai ales în vestul teritoriului. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În acest interval va predomina o vreme în general normală sub aspect termic, la nivelul întregii ţări. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 14…24°C, limite apropiate de mediile multianuale, în majoritatea regiunilor. Temperatura maximă a aerului se va încadra între 20…30°C, în toată ţara. Temperatura minimă a aerului va fi cuprinsă între 7…19°C pe întreg teritoriul agricol, valori mai scăzute fiind posibile în zonele depresionare.

Sunt posibile ploi locale sub formă de aversă, acestea fiind însoţite de descărcări electrice, căderi de grindină şi intensificări de scurtă durată ale vântului în cea mai mare parte a ţării, iar izolat, cantităţile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol.

În cultura grâului de toamnă, rezerva de apă pe profilul de sol 0-100 cm, va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în Oltenia și Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei și a Moldovei, local în sudul, sud-vestul, izolat centrul Transilvaniei, nord-estul Banatului și sud-estul Crișanei. Conținutul de umiditate din sol se va situa în limite scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată și puternică) în Maramureș, pe suprafețe extinse din Crișana, Banat și Transilvania, local în nordul, centrul, izolat estul Moldovei, centrul și nordul Dobrogei.

Situația umidității din sol

Gradul de aprovizionare cu apă pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura de porumb, se va încadra în limite satisfăcătoare și apropiate de optim, în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei și a Moldovei, local în centrul și sudul Transilvaniei, izolat nord-estul Banatului.

Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată, puternică și extremă), se vor semnala în Maramureș și Crișana, cea mai mare parte a Banatului și a Transilvaniei, local în nordul, estul, sud-estul și sud-vestul Moldovei, nordul și centrul Dobrogei, izolat nordul și nord-estul Munteniei, estul și sudul Olteniei.

Starea culturilor agricole

Ca urmare, ritmurile vegetative ale speciilor de câmp şi pomi-viticole vor evolua pe ansamblu normal pe majoritatea suprafeţelor agricole, procesele de creştere şi dezvoltare ale plantelor fiind mai intense pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului. La culturile semănate în perioada optimă, starea de vegetaţie se va prezenta în continuare bună şi medie, iar la cele întârziate fenologic şi pe arealele agricole cu deficite de apă în sol, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor va fi medie spre slabă, iar densitatea redusă.

Culturile de orz şi grâu de toamnă vor parcurge înspicarea (50-100%), înflorirea (30-100%), maturitatea în lapte (10-70%) şi maturitatea ceară (10-40%), la nivelul întregii ţări.

În sud-estul, sudul, estul, vestul şi centrul ţării, rapiţa îşi va definitiva înflorirea (100%), totodată continuându-se formarea silicvelor şi a boabelor în silicve (10-100%).

Din punct de vedere fenologic, la floarea-soarelui se vor continua răsărirea (75-100%), dezvoltarea primei perechi de frunze (30-100%) şi înfrunzirea (7-13 frunze).

În funcţie de data semănatului şi agrotehnica aplicată, porumbul se va afla la răsărire şi formarea frunzei a treia (40-100%) precum şi creşterea frunzelor (4-10 frunze).

Sfecla de zahăr îşi va definitiva răsărirea (90-100%), plantele aflându-se predominant la dezvoltarea primei perechi de frunze (10-100%) şi înfrunzire (8-15 frunze).

Fenologic, la cartoful pentru consum se vor semnala în continuare apariţia primei perechi de frunze şi creşterea lăstarilor laterali (10-100%), precum şi tuberizarea (10-50%) la soiurile timpurii.

Speciile pomicole vor înregistra creşterea lăstarilor, frunzelor şi rodului, iar la soiurile timpurii de cireş aflate la maturitatea tehnologică se va continua recoltarea fructelor.

În toate podgoriile, viţa-de-vie va parcurge fazele de înfrunzire, creştere a lăstarilor, înflorire, precum şi local, formarea boabelor.

În zilele fără precipitaţii, condiţiile agrometeorologice menţionate vor fi favorabile efectuării lucrărilor agricole de sezon, în aproape toată ţara.

ANM recomandă administrarea tratamentelor fitosanitare la speciile de câmp, precum şi în vii şi livezi; efectuarea lucrărilor de combatere a buruienilor (erbicidări, praşile mecanice/manuale) în culturile prăşitoare și aplicarea irigaţiilor în zonele afectate de seceta pedologică.