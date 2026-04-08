Drumul Expres Brăila–Tulcea primește undă verde. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a avizat Studiul de Fezabilitate pentru Drumul Expres Brăila–Tulcea, cunoscut și sub denumirea de „Dobrogea Expres”, un proiect de infrastructură rutieră de importanță națională, estimat la aproximativ 8 miliarde de lei. Această etapă reprezintă un pas esențial în dezvoltarea primului drum de mare viteză din județul Tulcea și în consolidarea conexiunilor dintre nordul Dobrogei și principalele coridoare rutiere din România.

,,Dobrogea Expres” va pune în valoare Portul Tulcea şi potenţialul turistic al Deltei Dunării, prin conectivitatea cu Podul peste Dunăre de la Brăila, iar prin viitoarele drumuri de mare viteză, vom asigura legătura cu Autostrada Moldovei sau cu alte obiective strategice, precum Portul Constanţa. De asemenea, drumul de mare viteză va facilita conexiunea cu punctul de trecere a frontierei de la Isaccea, în perspectiva realizării unui pod peste Dunăre în zona Isaccea”, precizează CNIR.

Noul drum expres va avea o lungime de 61,6 kilometri și va fi construit pe traseul Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi), traversând mai multe localități importante din județul Tulcea, inclusiv Smârdan, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Frecăței, Somova, Nalbant și Mihail Kogălniceanu.

Obiectivul principal al investiției este îmbunătățirea conectivității regionale și naționale, prin integrarea cu infrastructura rutieră existentă, inclusiv cu Podul peste Dunăre de la Brăila, precum și cu viitoarele autostrăzi și drumuri de mare viteză din România.

Proiectul „Dobrogea Expres” presupune o infrastructură rutieră de mare complexitate tehnică, incluzând 58 de structuri de artă, dintre care:

18 poduri

31 pasaje

9 viaducte

În plus, sunt prevăzute 5 noduri rutiere esențiale pentru conectivitatea regională, amplasate în zonele Jijila, Luncavița, Isaccea, Telița și la intersecția cu DX8 Tulcea–Constanța.

Pentru creșterea siguranței și confortului participanților la trafic, proiectul include și facilități auxiliare moderne:

două parcări de scurtă durată (km 12 și km 41)

două spații de servicii tip S1 (km 31 și km 55)

un centru de întreținere și coordonare rutieră

Conform CNIR, Drumul Expres Brăila–Tulcea va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării economice și turistice a zonei. Proiectul va sprijini valorificarea potențialului Portului Tulcea și va facilita accesul către Delta Dunării, una dintre cele mai valoroase zone naturale din Europa.

Totodată, noua infrastructură va contribui la consolidarea legăturii cu Portul Constanța și cu rețeaua de transport rutier de mare viteză, inclusiv cu Autostrada Moldovei. În perspectivă, proiectul va îmbunătăți și conectivitatea cu punctul de trecere a frontierei de la Isaccea, unde este avută în vedere posibilitatea construirii unui viitor pod peste Dunăre.

După avizarea Studiului de Fezabilitate în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CNIR, documentația va fi transmisă către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru aprobare. Ulterior, proiectul va intra în faza de proiectare, marcând începutul implementării efective a unuia dintre cele mai importante proiecte rutiere din nordul Dobrogei.

Drumul Expres Brăila–Tulcea reprezintă o investiție strategică în infrastructura României, cu rol cheie în conectarea regiunii Dunării de Jos la principalele axe de transport naționale și europene.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat avansarea oficială a proiectului Drumul Expres Brăila–Tulcea, cunoscut sub denumirea de „Dobrogea Expres”, după ce Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a aprobat Studiul de Fezabilitate. Decizia marchează un moment esențial în demararea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din sud-estul României.

Componentă infrastructură Detalii Structuri de artă 58 (poduri și pasaje) Noduri rutiere 5: Jijila, Luncavița, Isaccea, Telița și intersecția cu DX8 Tulcea–Constanța Parcări de scurtă durată 2 zone (stânga/dreapta) la km 12 și km 41 Spații de servicii 2 tip S1 la km 31 și km 55 Centru operațional 1 Centru de întreținere și coordonare