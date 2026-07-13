Drumul Expres Focșani-Brăila avansează spre faza de execuție. Contractul are o valoare de 55,1 milioane lei și o durată de 106 luni

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat contractul pentru supervizarea lucrărilor la Drumul Expres Focșani-Brăila, un proiect de infrastructură care va deveni cel mai lung drum de mare viteză din România construit în cadrul unui singur contract. Contractul de supervizare a fost atribuit companiei românești TPF Inginerie S.R.L.

Valoarea contractului este de 55,1 milioane de lei, iar durata acestuia este de 106 luni. Din total, 42 de luni sunt alocate etapelor de proiectare și execuție, iar alte 60 de luni sunt destinate perioadei de garanție a lucrărilor, potrivit informațiilor transmise de CNIR într-un comunicat.

Potrivit CNIR, supervizorul va asigura servicii de management de proiect și consultanță pentru beneficiar pe întreaga durată a contractului de proiectare și execuție a Drumului Expres Focșani–Brăila. De asemenea, acesta va monitoriza obținerea acordurilor și autorizațiilor necesare derulării proiectului.

„Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat, astăzi, contractul pentru supervizarea lucrărilor pe Drumul Expres Focșani-Brăila. Contractul semnat cu firma de inginerie din România, TPF Inginerie S.R.L, are o valoare de 55,1 milioane lei și o durată de 106 luni, din care 42 de luni pentru proiectare și execuție, respectiv 60 de luni garanția lucrărilor”, informează CNIR.

Totodată, compania desemnată va avea responsabilitatea de a supraveghea activitatea de proiectare și execuție astfel încât lucrările să respecte normele tehnice, standardele de calitate și legislația în vigoare. În atribuțiile sale intră și evaluarea și aprobarea lucrărilor executate, a cantităților, materialelor și echipamentelor utilizate. Supervizarea va continua și în perioada de garanție a investiției.

Drumul Expres Focșani-Brăila se află în prezent în etapa finală de proiectare și va avea o lungime de 73,5 kilometri. Noua șosea de mare viteză va realiza conexiunea dintre Autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați (DEx 6), precum și județele Tulcea și Constanța.

Pe traseul care traversează județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de structuri, respectiv poduri și viaducte. Proiectul include și șase noduri rutiere: nodul Focșani, la intersecția cu Autostrada A7, nodurile Milcovul, Măicănești, Corbu și Siliștea, precum și nodul rutier Brăila, la intersecția cu Drumul Expres Buzău-Brăila.

În cadrul investiției vor fi amenajate două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii care va include o zonă rezervată pentru benzinărie și spații destinate activităților comerciale și de alimentație publică.

„Drumul Expres Focșani-Brăila, acum în etapa finală a proiectării, are o lungime de 73,5 kilometri și va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați (DEx 6), Tulcea și Constanța. Acesta va deveni cel mai lung drum de mare viteză din România construit în cadrul unui singur contract”, a transmis CNIR.

Lucrările vor fi executate de asocierea formată din SA&PE CONSTRUCT S.R.L., în calitate de lider, împreună cu TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB și ARCADA COMPANY SA.

Contractul pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Focșani-Brăila are o valoare de 4,29 miliarde de lei și este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.