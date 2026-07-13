ANPC a dat amenzi de peste 750.000 de lei pe litoral. Nereguli descoperite de inspectori la operatorii economici

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 750.000 de lei în urma controalelor desfășurate pe litoralul românesc. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli în hoteluri, restaurante, magazine și pe plaje, iar în unele cazuri au dispus oprirea activității până la remedierea problemelor.

În perioada 6–12 iulie 2026, comisarii ANPC din cadrul colectivului temporar „A.N.P.C. Estival 2026” au desfășurat controale în stațiunile de pe litoralul românesc pentru a verifica modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor.

În urma verificărilor, autoritatea a aplicat 164 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 750.000 de lei, și 191 de avertismente.

Valoarea produselor verificate a depășit 460.000 de lei. Totodată, inspectorii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 39.000 de lei și oprirea temporară a comercializării unor produse în valoare de peste 16.000 de lei.

De asemenea, pentru trei operatori economici a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Potrivit ANPC, inspectorii au identificat numeroase abateri atât în sectorul alimentației publice și al cazării, cât și în cazul magazinelor și al operatorilor care administrează plaje și piscine.

Printre cele mai importante nereguli constatate se numără:

prestarea serviciilor în spații neautorizate;

lipsa informării corecte și complete privind serviciile de cazare, facilitățile și tarifele;

condiții necorespunzătoare de cazare, inclusiv mucegai, obiecte sanitare sparte, saltele și lenjerii neigienizate;

nerespectarea regulilor privind exploatarea plajelor turistice;

întreținerea necorespunzătoare a piscinelor, lipsa informațiilor privind temperatura apei, pH-ul sau adâncimea și existența unor șezlonguri deteriorate;

căi de acces către plajă degradate;

utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare;

comercializarea produselor alimentare expirate;

nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare a alimentelor;

utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină și impurități.

Inspectorii au mai descoperit suveniruri fără date de identificare, produse textile și încălțăminte fără informațiile obligatorii pentru consumatori, lipsa afișării informațiilor privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL) și a numărului „Telefonul Consumatorului”, precum și jucării fără marcajul de conformitate CE sau fără instrucțiuni și avertismente în limba română.

Pe lângă controalele efectuate, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a organizat peste 50 de acțiuni de consiliere destinate operatorilor economici de pe litoral.

Potrivit instituției, aceste activități au avut ca scop promovarea conformării voluntare și prevenirea abaterilor prin informarea comercianților cu privire la obligațiile pe care le au în relația cu consumatorii.