ANPC a dat amenzi de peste 3,8 milioane de lei unor operatori economici din domeniul alimentar

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 3,8 milioane de lei în urma unei ample acţiuni de control desfăşurate la nivel naţional. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli privind comercializarea produselor alimentare şi prestarea serviciilor.

Inspectorii din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste 3,8 milioane lei pentru nereguli constatate în comercializarea produselor alimentare şi în cazul condiţiilor de prestare a serviciilor, în urma unor controale derulate în perioada 22iiunie – 26 iunie.

Potrrivit unui comunicat se presă, transmis sâmbătă, au fost derulate acţiuni de control la peste 1.600 de operatori economici de pe teritoriul naţional, fiind verificate siguranţa produselor comercializate, respectarea legislaţiei specifice domeniului alimentar şi condiţiile de prestare a serviciilor. În urma acţiunilor, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi, pentru care au fost aplicate 856 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,8 milioane de lei, precum şi 619 de avertismente Valoarea totală a produselor verificate a depăşit suma de 11 milioane de lei.

În acelaşi timp, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 650.000 de lei, în timp ce altele, în cuantum de peste 160.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare. În cazul a 24 de operatori economici s-a luat decizia opririi prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor constatate.

Principalele neconformităţi descoperite de către echipele de control au fost: inducerea în eroare a consumatorilor privind provenienţa produselor de origine vegetală; nerespectarea condiţiilor prescrise şi declarate; lipsa preţului pe unitatea de măsură; depozitare neconformă; comercializarea produselor sub promovarea generală a unei zone geografice care, în urma verificărilor, se constată că provin din alte părţi ale ţării.

În plus, s-a constatat comercializarea unor produse fără elemente de identificare din care să rezulte data durabilităţii minimale, produse lactate fără elemente de identificare şi caracterizare, produse depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri, comercializarea unor produse alimentare cu data-limită de consum depăşită şi nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele alimentare.

Totodată, unele produse alimentare erau vândute fără elemente de identificare şi caracterizare, iar utilizarea agregatelor frigorifice avea loc cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate.

Alte probleme au vizat: deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română, lipsa informaţiilor privind perioada promoţională; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; prezenţa acumulărilor de gheaţă în ambalajul produselor congelate; prestarea serviciilor în spaţii neautorizate sau care nu respectă condiţiile legale de funcţionare; absenţa devizelor aferente serviciilor prestate consumatorilor; lipsa notelor de comandă pentru autoturismele aflate în unităţile service.

Nu în ultimul rând, s-a constatat lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori (durata realizării lucrării), dar şi lipsa menţionării datelor de identificare ale producătorului sau importatorului (nume, adresă, punct de contact).