Casele de Asigurări au verificat zeci de mii de concedii medicale. Neregulile care au dus la amenzi

Casele de Asigurări de Sănătate au aplicat, în 2025, amenzi de aproximativ 1 milion de lei medicilor care au eliberat certificate de concediu medical cu încălcarea prevederilor legale. Datele apar într-un raport oficial al CNAS, care arată amploarea controalelor efectuate anul trecut asupra modului de acordare a concediilor medicale.

În 2025, Casele de Asigurări de Sănătate din țară au verificat 2.674 de medici care își desfășurau activitatea la 1.826 de furnizori de servicii medicale care aveau încheiate convenții pentru eliberarea certificatelor de concediu medical.

Controalele au vizat, în total, 157.621 de certificate medicale emise pentru 95.386 de beneficiari, potrivit raportului CNAS. În urma verificărilor, au fost aplicate 486 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 342 au fost avertismente, iar 144 au fost amenzi.

Valoarea totală a amenzilor aplicate medicilor pentru neregulile constatate la eliberarea certificatelor de concediu medical s-a ridicat la 1 milion de lei, conform documentului elaborat de CNAS și consultat de Economica.net.

Casele de Asigurări de Sănătate au aplicat, de asemenea, 127 de sancțiuni contractuale. Dintre acestea, 115 au fost avertismente, iar 12 au fost sancțiuni cu o valoare totală de 53.840 de lei. Printre cele mai frecvente nereguli constatate de echipele de control s-a numărat lipsa planurilor de urmărire a evoluției bolii sau completarea necorespunzătoare a acestora.

Problemele au inclus necompletarea tuturor rubricilor, lipsa semnăturii și a parafei medicului, ceea ce presupune neasumarea indicațiilor medicale, cu nerespectarea prevederilor art. 14^1 din OUG nr. 158/2005 și ale art. 10^1, alin. (1) din Ordinul comun al MS și CNAS nr. 15/2018/1311/2017, cu modificările și completările ulterioare.

O altă abatere constatată a fost lipsa adeverinței de la angajator sau prezentarea unei adeverințe neconforme pentru eliberarea certificatelor de concediu medical. Raportul indică și nerespectarea duratei de acordare a concediului medical pentru fiecare etapă, inițială și, respectiv, în continuare, potrivit prevederilor legale aplicabile.

Modul de acordare a concediilor medicale a fost modificat semnificativ în august 2021, când au fost introduse reguli privind acordarea concediului medical în mai multe etape și obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii.

De la 1 august 2021, pentru fiecare episod de boală, concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă se acordă în cel puțin două etape. Atunci când sunt eliberate certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu trebuie să întocmească un plan de urmărire a evoluției bolii. Persoana asigurată are obligația de a respecta acest plan.

Există și o excepție pentru persoanele care au beneficiat, în ultimele 12 luni, de 90 de zile cumulate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă pentru aceeași afecțiune și pentru care este necesară prelungirea concediului peste 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. În aceste situații, medicii de specialitate nu au obligația întocmirii planului de urmărire a evoluției bolii.

Prima etapă poate avea o durată de cel mult patru zile calendaristice atunci când concediul este acordat de medicul de familie și de cel mult 15 zile calendaristice atunci când este acordat de medicul de specialitate din ambulatoriu.

Dacă incapacitatea temporară de muncă se menține, pe baza evaluării răspunsului la tratamentul inițial și/sau a rezultatelor analizelor de laborator, investigațiilor funcționale și/sau imagistice recomandate, medicul poate elibera certificatul de concediu medical în continuare.

Pentru medicul de familie, perioada poate ajunge până la o durată maximă de șapte zile, iar pentru medicul de specialitate din ambulatoriu, până la 30 de zile. În funcție de evoluția bolii, medicul poate modifica planul de urmărire a evoluției bolii pe durata înscrisă în certificatele de concediu medical.

Dacă, după acordarea primei etape a concediului medical, asiguratul nu se mai prezintă pentru evaluarea stării de sănătate potrivit planului sau dacă starea de sănătate evoluează favorabil ca urmare a respectării planului, concediul medical nu se acordă în continuare.

Medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical în ziua externării pacientului. Excepție fac situațiile în care internarea se întinde pe perioade din două sau mai multe luni calendaristice. În aceste cazuri, certificatul de concediu medical este acordat lunar.

La camera de gardă a spitalului pot fi eliberate certificate de concediu medical pentru urgențe medico-chirurgicale neinternate, însă numai de medicii de specialitate.

Dacă certificatul de concediu medical este emis la începutul lunii pentru întreaga perioadă a lunii respective, medicul curant poate elibera certificatul pentru intervalul 1-30 sau 1-31, după caz. Orice prelungire a unui concediu medical trebuie efectuată printr-un nou certificat de concediu medical.

Medicii de familie pot elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă pentru cel mult șapte zile calendaristice pentru un episod de boală. Acordarea se face în cel puțin două etape, prima având o durată de maximum patru zile calendaristice.

Regula nu se aplică în cazul incapacității temporare de muncă determinate de bolile infectocontagioase din grupa A și în cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie unui asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăși 28 de zile calendaristice în ultimul an, calculate de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia.

După atingerea limitei de 28 de zile acordate de medicul de familie, certificatele de concediu medical pot fi eliberate numai de medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau, în cazul internării, de medicul din spital, cu respectarea duratelor maxime prevăzute de lege.

Eliberarea certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, precum și neîntocmirea planului de urmărire a evoluţiei bolii conform reglementărilor legale constituie contravenții sancționabile cu amenzi cuprinse între 5.000 și 11.000 lei.

Decizia privind acordarea concediului medical aparține exclusiv medicului curant și trebuie să fie fundamentată pe starea obiectivă de sănătate a asiguratului. Potrivit CNAS, decizia nu trebuie influențată de insistențele pacientului. Solicitările pacienților, indiferent de insistența acestora, nu reprezintă un criteriu valid pentru eliberarea certificatului de concediu medical, a atenționat CNAS.

Pentru acordarea concediului medical, pacientul trebuie să prezinte adeverința eliberată de angajator, respectiv de plătitorul indemnizațiilor. Documentul certifică statutul de asigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate și trebuie să indice, după caz, numărul zilelor de concediu pentru incapacitate temporară de muncă efectuate în ultimele 12 sau 24 de luni.

Regulile privind concediile medicale au suferit modificări și în ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate. De la 1 ianuarie 2024, anumite indemnizații de concediu medical au intrat în baza de calcul a CASS, iar de la 12 aprilie 2024 sfera indemnizațiilor supuse acestei contribuții a fost restrânsă.

În perioada 1 ianuarie – 11 aprilie 2024, anumite indemnizații de concediu medical, cu excepția celor acordate ca urmare a accidentelor de muncă sau a unor boli profesionale, au fost incluse în baza de calcul al CASS, potrivit prevederilor OUG nr. 115/2023.

De la 12 aprilie 2024, indemnizațiile pentru care se reține CASS sunt cele aferente codului 01, pentru boală obișnuită, codului 07, pentru carantină, și codului 10, pentru reducerea cu 25% a duratei normale de lucru, potrivit OUG nr. 34/2024.

Sunt exceptate de la plata CASS indemnizațiile de concediu medical acordate pentru maternitate, îngrijirea copilului bolnav, îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, boli oncologice, TBC, HIV/SIDA, boli cardiovasculare, arsuri grave, respectiv pentru marii arși, precum și pentru urgențe medico-chirurgicale.

O altă modificare a intrat în vigoare la 1 august 2025, prin prevederile Legii nr. 141/2025. Aceasta vizează reducerea indemnizațiilor pentru boală obișnuită în cazul concediilor medicale scurte. Noul algoritm stabilește cuantumul indemnizației de concediu medical pentru boală obișnuită în funcție de durata certificatului medical.

Pentru certificatele eliberate pentru o perioadă de până la șapte zile de incapacitate temporară de muncă se aplică un procent de 55% asupra bazei de calcul, care reprezintă, în cele mai multe cazuri, salariul brut.

Pentru certificatele eliberate pentru perioade cuprinse între opt și 14 zile de incapacitate temporară de muncă, procentul aplicat asupra bazei de calcul este de 65%, iar pentru certificatele care acoperă perioade de peste 15 zile, procentul este de 75%.