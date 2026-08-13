Bursa de Valori Bucureşti încheie şedinţa pe verde. Tranzacţiile au depăşit 133 de milioane de lei
SURSA FOTO: BVB
Bursa de Valori Bucureşti a încheiat pe plus şedinţa de joi, 13 august, majoritatea indicilor consemnând creşteri. Valoarea totală a tranzacţiilor realizate pe piaţă a ajuns la 133,17 milioane de lei, echivalentul a 25,39 milioane de euro. Indicele principal BET a avansat cu 0,24%, până la 36.222,86 puncte. Transelectrica, Banca Transilvania şi Electrica au dominat clasamentul celor mai lichide acţiuni de pe Piaţa Reglementată.
Bursa de Valori Bucureşti a închis pe plus, iar BET a urcat la 36.222,86 puncte
Bursa de Valori Bucureşti a înregistrat joi o şedinţă predominant pozitivă, în care principalul indice al pieţei a avansat, iar rulajul total a trecut de pragul de 133 de milioane de lei. BET, indicele care urmăreşte evoluţia celor mai lichide 20 de companii listate, s-a apreciat cu 0,24% şi a încheiat ziua la 36.222,86 puncte.
Valoarea cumulată a tranzacţiilor derulate în şedinţa de joi a fost de 133,17 milioane de lei, respectiv aproximativ 25,39 milioane de euro.
Majoritatea indicilor BVB au crescut, iar BET-FI a avansat cu 1,26%
Evoluţia pozitivă s-a regăsit la nivelul majorităţii indicilor Bursei de Valori Bucureşti, cu variaţii diferite în funcţie de segmentul de piaţă urmărit. BET-Plus, care reflectă dinamica celor mai lichide acţiuni listate la BVB, a crescut cu 0,24%.
BET-XT, indicele care include cele mai lichide 25 de titluri, a înregistrat un avans de 0,31%, în timp ce BET-BK, reper utilizat pentru evaluarea randamentului fondurilor de investiţii, s-a apreciat cu 0,34%.
Cea mai consistentă creştere dintre indicii menţionaţi a fost consemnată de BET-FI, indicele societăţilor de investiţii financiare, care a încheiat şedinţa cu un plus de 1,26%.
Companiile din energie şi utilităţi au închis pe plus, în timp ce BETAeRO a scăzut
Segmentul companiilor din energie şi utilităţi a avut, la rândul său, o evoluţie pozitivă în şedinţa de joi. BET-NG, indicele care urmăreşte companiile din aceste domenii, s-a apreciat cu 0,47%.
În sens opus a evoluat BETAeRO, indicele care reuneşte companii reprezentative tranzacţionate pe piaţa AeRO. Acesta a pierdut 0,30% până la finalul şedinţei.
Transelectrica a dominat tranzacţiile, cu schimburi de peste 27 de milioane de lei
Lichiditatea de pe Piaţa Reglementată a fost susţinută în special de câteva dintre companiile importante listate la Bursa de Valori Bucureşti. Acţiunile Transelectrica s-au situat pe primul loc în clasamentul celor mai tranzacţionate titluri, cu schimburi în valoare de 27,15 milioane de lei.
Pe poziţia următoare s-au aflat titlurile Băncii Transilvania, pentru care tranzacţiile au însumat 13,35 milioane de lei. Acţiunile Electrica au ocupat locul al treilea, cu un rulaj de 9,05 milioane de lei.
Altur a avut cea mai mare creştere, iar SIF Hoteluri cea mai accentuată scădere
La nivelul evoluţiilor individuale, datele Bursei de Valori Bucureşti arată diferenţe importante între companiile tranzacţionate în şedinţa de joi. Acţiunile Altur au înregistrat cea mai mare apreciere dintre titlurile menţionate, cu un avans de 5,19%.
Titlurile Electro-Alfa International au crescut cu 3,16%, iar acţiunile Evergen Investment au încheiat şedinţa cu un plus de 2,97%.
La polul opus, SIF Hoteluri a consemnat cea mai puternică depreciere, de 5,56%. Acţiunile Aquila Part Prod Com au scăzut cu 2,71%, iar titlurile Compa au pierdut, de asemenea, 2,71%.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.