Bursa de Valori Bucureşti încheie şedinţa pe verde. Tranzacţiile au depăşit 133 de milioane de lei

Bursa de Valori Bucureşti a încheiat pe plus şedinţa de joi, 13 august, majoritatea indicilor consemnând creşteri. Valoarea totală a tranzacţiilor realizate pe piaţă a ajuns la 133,17 milioane de lei, echivalentul a 25,39 milioane de euro. Indicele principal BET a avansat cu 0,24%, până la 36.222,86 puncte. Transelectrica, Banca Transilvania şi Electrica au dominat clasamentul celor mai lichide acţiuni de pe Piaţa Reglementată.

Bursa de Valori Bucureşti a înregistrat joi o şedinţă predominant pozitivă, în care principalul indice al pieţei a avansat, iar rulajul total a trecut de pragul de 133 de milioane de lei. BET, indicele care urmăreşte evoluţia celor mai lichide 20 de companii listate, s-a apreciat cu 0,24% şi a încheiat ziua la 36.222,86 puncte.

Valoarea cumulată a tranzacţiilor derulate în şedinţa de joi a fost de 133,17 milioane de lei, respectiv aproximativ 25,39 milioane de euro.

Evoluţia pozitivă s-a regăsit la nivelul majorităţii indicilor Bursei de Valori Bucureşti, cu variaţii diferite în funcţie de segmentul de piaţă urmărit. BET-Plus, care reflectă dinamica celor mai lichide acţiuni listate la BVB, a crescut cu 0,24%.

BET-XT, indicele care include cele mai lichide 25 de titluri, a înregistrat un avans de 0,31%, în timp ce BET-BK, reper utilizat pentru evaluarea randamentului fondurilor de investiţii, s-a apreciat cu 0,34%.

Cea mai consistentă creştere dintre indicii menţionaţi a fost consemnată de BET-FI, indicele societăţilor de investiţii financiare, care a încheiat şedinţa cu un plus de 1,26%.

Segmentul companiilor din energie şi utilităţi a avut, la rândul său, o evoluţie pozitivă în şedinţa de joi. BET-NG, indicele care urmăreşte companiile din aceste domenii, s-a apreciat cu 0,47%.

În sens opus a evoluat BETAeRO, indicele care reuneşte companii reprezentative tranzacţionate pe piaţa AeRO. Acesta a pierdut 0,30% până la finalul şedinţei.

Lichiditatea de pe Piaţa Reglementată a fost susţinută în special de câteva dintre companiile importante listate la Bursa de Valori Bucureşti. Acţiunile Transelectrica s-au situat pe primul loc în clasamentul celor mai tranzacţionate titluri, cu schimburi în valoare de 27,15 milioane de lei.

Pe poziţia următoare s-au aflat titlurile Băncii Transilvania, pentru care tranzacţiile au însumat 13,35 milioane de lei. Acţiunile Electrica au ocupat locul al treilea, cu un rulaj de 9,05 milioane de lei.

La nivelul evoluţiilor individuale, datele Bursei de Valori Bucureşti arată diferenţe importante între companiile tranzacţionate în şedinţa de joi. Acţiunile Altur au înregistrat cea mai mare apreciere dintre titlurile menţionate, cu un avans de 5,19%.

Titlurile Electro-Alfa International au crescut cu 3,16%, iar acţiunile Evergen Investment au încheiat şedinţa cu un plus de 2,97%.

La polul opus, SIF Hoteluri a consemnat cea mai puternică depreciere, de 5,56%. Acţiunile Aquila Part Prod Com au scăzut cu 2,71%, iar titlurile Compa au pierdut, de asemenea, 2,71%.