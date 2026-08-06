Bursa de Valori București a închis din nou pe roșu. Indicele BET a pierdut peste 1%, iar Hidroelectrica a avut una dintre cele mai mari scăderi

Bursa de Valori București a încheiat ședința de joi în scădere pe toți indicii principali. Cele mai lichide acțiuni au rămas cele ale Băncii Transilvania, Hidroelectrica și OMV Petrom, în timp ce titlurile Hidroelectrica au înregistrat unul dintre cele mai importante declinuri ale zilei.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate joi la Bursa de Valori București (BVB) s-a ridicat la 137,19 milioane de lei, echivalentul a 26,12 milioane de euro. Din această sumă, 104,11 milioane de lei au reprezentat tranzacții cu acțiuni.

Principalul indice al pieței, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a scăzut cu 1,03%, până la 36.699,59 puncte.

Și ceilalți indici importanți au încheiat ziua pe minus. BET-Plus a coborât cu 1,02%, iar BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a înregistrat același declin de 1,02%.

Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a pierdut 0,69%, în timp ce BET-FI a scăzut cu 0,51%. La rândul său, BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități, s-a depreciat cu 1,16%, iar indicele BETAeRO a închis în scădere cu 0,19%.

Pe Piața Reglementată, cele mai mari volume de tranzacționare au fost înregistrate de acțiunile Băncii Transilvania, cu schimburi de aproape 19,98 milioane de lei.

Pe locurile următoare s-au situat titlurile Hidroelectrica, cu tranzacții de 15,45 milioane de lei, și cele ale OMV Petrom, care au cumulat schimburi de 13,78 milioane de lei.

Potrivit datelor Bursei de Valori București, cea mai bună evoluție a ședinței a fost înregistrată de acțiunile Bermans, care au urcat cu 6,6%.

Au urmat titlurile Șantierului Naval Orșova, cu un avans de 2,14%, și cele ale Prebet, care au crescut cu 2,08%.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de acțiunile Hidroelectrica, care au pierdut 3,73%, urmate de Sinteza, cu un declin de 3,68%, și Electro-alfa Internațional, în scădere cu 3,57%.

Semnalele negative au fost vizibile încă de la deschiderea ședinței de tranzacționare. După primele 30 de minute, rulajul era de 11,96 milioane de lei, iar indicele BET înregistra o depreciere de 0,87%.

În același interval, BET-Plus scădea cu 0,86%, BET-XT pierdea 0,82%, iar BET-BK era în minus cu 0,28%.

Indicele BET-FI consemna o scădere de 0,02%, iar BET-NG cobora cu 0,98%. Singura evoluție pozitivă la începutul ședinței a fost cea a indicelui BETAeRO, care înregistra un avans de 0,12%, însă până la închiderea pieței acesta a trecut, la rândul său, în teritoriu negativ.