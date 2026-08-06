Bursa de Valori București a închis din nou pe roșu. Indicele BET a pierdut peste 1%, iar Hidroelectrica a avut una dintre cele mai mari scăderi
SURSA FOTO: BVB
Bursa de Valori București a încheiat ședința de joi în scădere pe toți indicii principali. Cele mai lichide acțiuni au rămas cele ale Băncii Transilvania, Hidroelectrica și OMV Petrom, în timp ce titlurile Hidroelectrica au înregistrat unul dintre cele mai importante declinuri ale zilei.
Toți indicii Bursei de Valori București au închis ședința de joi în scădere
Valoarea totală a tranzacțiilor realizate joi la Bursa de Valori București (BVB) s-a ridicat la 137,19 milioane de lei, echivalentul a 26,12 milioane de euro. Din această sumă, 104,11 milioane de lei au reprezentat tranzacții cu acțiuni.
Principalul indice al pieței, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a scăzut cu 1,03%, până la 36.699,59 puncte.
Și ceilalți indici importanți au încheiat ziua pe minus. BET-Plus a coborât cu 1,02%, iar BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a înregistrat același declin de 1,02%.
Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a pierdut 0,69%, în timp ce BET-FI a scăzut cu 0,51%. La rândul său, BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități, s-a depreciat cu 1,16%, iar indicele BETAeRO a închis în scădere cu 0,19%.
Banca Transilvania, Hidroelectrica și OMV Petrom au fost cele mai tranzacționate acțiuni
Pe Piața Reglementată, cele mai mari volume de tranzacționare au fost înregistrate de acțiunile Băncii Transilvania, cu schimburi de aproape 19,98 milioane de lei.
Pe locurile următoare s-au situat titlurile Hidroelectrica, cu tranzacții de 15,45 milioane de lei, și cele ale OMV Petrom, care au cumulat schimburi de 13,78 milioane de lei.
Bermans a avut cea mai mare creștere, iar Hidroelectrica s-a numărat printre cele mai afectate companii
Potrivit datelor Bursei de Valori București, cea mai bună evoluție a ședinței a fost înregistrată de acțiunile Bermans, care au urcat cu 6,6%.
Au urmat titlurile Șantierului Naval Orșova, cu un avans de 2,14%, și cele ale Prebet, care au crescut cu 2,08%.
La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de acțiunile Hidroelectrica, care au pierdut 3,73%, urmate de Sinteza, cu un declin de 3,68%, și Electro-alfa Internațional, în scădere cu 3,57%.
Bursa a deschis tot în teritoriu negativ și și-a accentuat pierderile până la finalul ședinței
Semnalele negative au fost vizibile încă de la deschiderea ședinței de tranzacționare. După primele 30 de minute, rulajul era de 11,96 milioane de lei, iar indicele BET înregistra o depreciere de 0,87%.
În același interval, BET-Plus scădea cu 0,86%, BET-XT pierdea 0,82%, iar BET-BK era în minus cu 0,28%.
Indicele BET-FI consemna o scădere de 0,02%, iar BET-NG cobora cu 0,98%. Singura evoluție pozitivă la începutul ședinței a fost cea a indicelui BETAeRO, care înregistra un avans de 0,12%, însă până la închiderea pieței acesta a trecut, la rândul său, în teritoriu negativ.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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