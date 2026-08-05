Bursele europene au închis aproape de maxime istorice. Scăderile HSBC și Novo Nordisk au limitat avansul piețelor

Bursele europene au încheiat ședința de tranzacționare aproape de nivelurile record, după o sesiune cu evoluții oscilante. Rezultatele financiare peste așteptări ale mai multor companii au susținut piața, însă scăderile înregistrate de HSBC și Novo Nordisk au limitat avansul indicilor.

Indicele paneuropean Stoxx Europe 600 a închis aproape neschimbat, după ce pe parcursul ședinței urcase cu până la 0,5%.

Evoluția piețelor a fost influențată și de scăderea prețului petrolului, după ce Iranul a anunțat că a ajuns la un acord cu Oman privind o rută propusă pentru transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz.

Printre cele mai importante scăderi s-au numărat acțiunile HSBC, care au pierdut 4,7%, transmite Bloomberg.

Declinul a venit după informațiile potrivit cărora China și-a extins impozitul pe veniturile persoanelor fizice astfel încât acesta să includă și câștigurile obținute din polițele de asigurare din Hong Kong. În același context, acțiunile Prudential au scăzut cu 6,4%.

Și Novo Nordisk a înregistrat o corecție de 4,3%, după ce vânzările noii versiuni sub formă de pastilă a medicamentului pentru slăbit Wegovy nu au depășit estimările analiștilor.

În sens opus au evoluat acțiunile Heineken, care au crescut cu 2,2%, după ce compania a raportat volume de vânzări peste așteptările pieței.

Glencore a avansat cu 4,1%, rezultatele fiind susținute de creșterea prețurilor principalelor materii prime comercializate de companie, ceea ce a dus la o majorare semnificativă a profitului.

Rezultatele financiare publicate în actualul sezon de raportări au contribuit la menținerea burselor europene în apropierea maximelor istorice.

Peste jumătate dintre companiile din indicele MSCI Europe care și-au prezentat până acum rezultatele au depășit estimările analiștilor, iar profiturile au crescut cu peste 16%.

Cu toate acestea, acțiunile europene au rămas în urma pieței americane în evoluția din acest an.

Andrea Gabellone, director pentru acțiuni globale la KBC Securities, a declarat că piețele europene au avut o evoluție bună până acum datorită rezultatelor financiare solide și creșterii profiturilor pe acțiune.

Totuși, acesta a avertizat că estimările pentru întregul an rămân vulnerabile, având în vedere expunerea ridicată a companiilor europene la evoluția câștigurilor din sectorul energetic.