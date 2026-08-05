George Simion anunță că AUR a strâns un număr important de semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan: Vom face publică o platformă unde fiecare român va putea vedea

Liderul AUR, George Simion, a declarat miercuri seara că a fost strâns deja un număr important de semnături pentru inițierea procedurii de suspendare a lui Nicușor Dan și a anunțat că va fi lansată o platformă prin care fiecare român va putea verifica dacă parlamentarul său a semnat sau nu pentru suspendare.

George Simion a fost întrebat dacă Nicușor Dan va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier, iar acesta a răspuns că, în cazul în care șeful statului refuză în continuare să facă nominalizarea, alternativa este declanșarea procedurilor constituționale prevăzute pentru o astfel de situație.

Președintele AUR a afirmat că a doua nominalizare pentru funcția de premier nu ar fi respectat Constituția și a precizat că joi se împlinesc 94 de zile de la acel moment.

„Alternativa pentru Nicușor Dan, dacă refuză în continuare să facă nominalizare, este să fie supus acelor proceduri constituționale. Constituția are soluții pentru tot și pentru toți. Așa că mâine, spun în premieră la dumneavoastră, vom face publică o platformă unde fiecare român va putea vedea dacă parlamentarul său a semnat pentru suspendare sau nu. Pentru că sunt motive. 94 de zile vor fi mâine de când a doua nominalizare nu a respectat Constituția”, a spus George Simion la Gândul.

El a anunțat că, în premieră, joi va fi făcută publică o platformă unde fiecare cetățean va putea vedea dacă parlamentarul care îl reprezintă a semnat sau nu pentru suspendarea președintelui.

Întrebat dacă procedura de suspendare a fost deja demarată prin strângerea de semnături în rândul parlamentarilor, George Simion a confirmat că acest proces este în desfășurare și că există deja un număr important de semnături strânse.

„Este cât se poate de normal și avem un număr important de semnători deja strânse”, a mai spus liderul AUR.

Potrivit liderului AUR, o parte dintre semnături au fost obținute de AUR, altele de grupul SOS și de Partidul Unit, iar formațiunea așteaptă și semnături din partea grupului PACE, despre care Simion a spus că speră să nu se răzgândească și să rămână în zona suveranistă.

George Simion a făcut referire și la Victor Ponta, despre care a spus că a anunțat că își va înființa un nou partid. Liderul AUR și-a exprimat speranța ca și acesta să semneze pentru suspendarea președintelui.