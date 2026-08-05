Republica Moldova pregătește o majorare cu 50% a impozitării sectorului bancar. Măsura va intra în vigoare în 2027

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat că reforma fiscală actualizată va include o majorare cu 50% a impozitării profitului obținut de bănci și instituțiile financiare. Anunțul a fost făcut după prezentarea principalelor direcții ale reformei fiscale în dimineața zilei de 5 august.

Potrivit șefului Executivului de la Chișinău, cota de impozitare a profitului pentru bănci și instituțiile financiare va crește de la 12% la 18%, ceea ce reprezintă o majorare de 50%.

Vasile Tofan a afirmat că măsura ar putea fi una populară, însă a subliniat că decizia a fost luată pe baza unor calcule și că își asumă riscurile asociate. El a explicat că fiecare leu retras din capitalul băncilor poate reduce capacitatea de creditare cu aproximativ șase lei.

Aplicarea majorării este planificată pentru anul fiscal 2027, iar autoritățile iau în calcul posibilitatea ca ritmul de creditare să se tempereze ca urmare a acestei măsuri, potrivit Radio Moldova.

„Cred că va fi o măsură populară, dar nu cred că trebuie să batem din palme. Vom crește taxele cu 50% pentru bănci și instituțiile financiare. Sunt o persoană analitică și încerc să evit populismul. Am făcut calculele și mi-am asumat această decizie. Măsura implică și riscuri: fiecare leu retras din capitalul băncilor poate reduce capacitatea de creditare cu aproximativ șase lei”, a declarat Vasile Tofan.

În cadrul ședinței de Guvern din 5 august, premierul a prezentat și alte componente ale reformei bugetar-fiscale. Printre acestea se numără majorarea accizelor pentru produsele din categoria viciilor, acordarea de facilități fiscale pentru persoanele cu venituri mici și introducerea unui mecanism prin care Taxa pe Valoarea Adăugată să nu afecteze disproporționat economiile gospodăriilor.

Reforma urmărește, de asemenea, stimularea declarării oficiale a salariilor prin reducerea sarcinii fiscale asupra muncii și prin motivarea angajatorilor să opteze pentru conformare voluntară.

Vasile Tofan a explicat că ajustarea acestui mecanism ar putea încuraja mai mulți angajatori să achite taxele de bună-credință, să atragă personal în câmpul muncii și să contribuie la reducerea fenomenului evaziunii fiscale.

„Dacă vom ajusta acest mecanism, vom încuraja mai mulți angajatori să achite taxele de bună-credință, să atragă personal în câmpul muncii și să reducem fenomenul evaziunii fiscale”, a subliniat Tofan.

Guvernul Republicii Moldova urmează să prezinte pe 6 august conceptul actualizat al reformei bugetar-fiscale, după ce varianta inițială a fost criticată din cauza propunerilor privind impozitarea medicamentelor, a achizițiilor imobiliare și ajustarea facilităților aplicate la vânzarea locuințelor.