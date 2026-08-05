Maia Sandu acuză Kremlinul că se află în spatele demersului de suspendare: Moscova nu s-a împăcat cu rezultatele alegerilor

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că inițiativa opoziției de a o suspenda din funcție este coordonată de Kremlin. Șefa statului afirmă că Moscova încearcă să compromită parcursul european al țării și să readucă Republica Moldova în sfera sa de influență.

Maia Sandu a declarat că demersul unor deputați privind suspendarea sa din funcție reprezintă o acțiune coordonată de Federația Rusă.

Potrivit acesteia, persoanele care au inițiat procedura au avut, de-a lungul timpului, acțiuni care au afectat independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, în timp ce actuala guvernare s-a concentrat pe consolidarea independenței țării, inclusiv în domeniile energiei și apărării.

„Cei care semnează această inițiativă au în istoricul lor suficiente acțiuni ce au subminat independența și integritatea teritorială a țării. În schimb, tot ce am făcut noi a fost să consolidăm această independență, inclusiv în sectorul energetic și în cel de apărare, domenii pe care ei le critică la nesfârșit”, a declarat Maia Sandu, potrivit Radio Moldova.

Maia Sandu susține că Federația Rusă nu a acceptat rezultatele alegerilor din ultimii ani și continuă să încerce să influențeze scena politică de la Chișinău.

Șefa statului a afirmat că obiectivul Moscovei ar fi preluarea controlului asupra puterii din Republica Moldova și compromiterea progreselor realizate în ultimii ani.

„Pentru mine este foarte clar: Federația Rusă nu a renunțat la ideea de a prelua controlul asupra puterii de la Chișinău. Moscova nu s-a împăcat cu rezultatele alegerilor din ultimii ani și încearcă în continuare să compromită tot ce am reușit să construim”, a spus Maia Sandu.

Președinta a comparat activitatea actualei guvernări cu cea a formațiunilor aflate acum în opoziție și a afirmat că Republica Moldova a avansat rapid în procesul de integrare europeană.

Potrivit acesteia, în ultimii trei ani au fost înregistrate progrese pe care alte state candidate le-au realizat într-o perioadă mult mai lungă.

„Marea majoritate a celor din opoziție au fost la putere și le-am văzut acțiunile. Când se aflau în funcții publice, unii dintre ei au sprijinit deschis regimurile oligarhice. În ultimii trei ani, Republica Moldova a înregistrat mai multe progrese pe cale integrării europene decât au făcut alte state candidate în zece ani – un fapt confirmat și de partenerii de la Bruxelles”, a afirmat șefa statului.

Maia Sandu a recunoscut că au existat și greșeli în actul de guvernare și că unele rezultate ar fi fost resimțite mai rapid într-un context regional și internațional mai favorabil, însă a subliniat că direcția țării a rămas aceeași.

În finalul intervenției sale, Maia Sandu a afirmat că o eventuală guvernare apropiată de Moscova ar pune în pericol procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Dacă la putere ar veni o guvernare subordonată Moscovei, toate politicile aplicate ar fi în contradicție cu parcursul european, iar procesul de aderare ar fi blocat. Trebuie să înțelegem contextul: acum fereastra de oportunitate este deschisă. În trecut, am văzut alte state care nu au valorificat momentul, iar ușa s-a închis pentru următorii 10–15 ani”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Procedura de suspendare a Maiei Sandu a fost inițiată de opoziția parlamentară pe 20 iulie, în contextul unor controverse privind salariile din unele întreprinderi de stat. Proiectul de hotărâre a fost depus de deputatul blocului Alternativa, Ion Chicu, care încearcă să obțină cel puțin 34 de semnături pentru înregistrarea inițiativei în Parlament.