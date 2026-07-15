A doua vizită a lui von der Leyen la Kiev în acest an. De ce momentul este diferit acum

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit la Kiev pentru o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski, discuțiile urmând să vizeze cooperarea dintre Uniunea Europeană și Ucraina în domeniul apărării, cu accent pe dezvoltarea și producția de drone.

Vizita de miercuri este a doua deplasare efectuată de Ursula von der Leyen în capitala Ucrainei în acest an. Prima vizită a avut loc la sfârșitul lunii februarie, într-o perioadă în care Ucraina se confrunta cu dificultăți majore provocate de război.

La acel moment, țara traversa o iarnă dificilă, marcată de întreruperi extinse de energie electrică după atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii. În același timp, un împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro era blocat de Ungaria, iar negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu înregistrau progrese.

Actuala vizită a președintei Comisiei Europene are loc într-un context diferit, pe fondul unor evoluții recente în ceea ce privește sprijinul european și situația militară a Ucrainei.

Ucraina a dezvoltat în ultimul timp capacități extinse de atac la distanță, inclusiv prin utilizarea dronelor împotriva unor obiective strategice din Rusia. Aceste operațiuni au avut efecte asupra infrastructurii energetice și asupra aprovizionării cu combustibil.

În paralel, împrumutul european de 90 de miliarde de euro a intrat în proces de implementare, iar negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană continuă. Marți, Kievul a deschis un nou grup de discuții legate de procesul de integrare europeană.

„Ucraina a construit un impuls militar puternic. Situația se schimbă”, a declarat von der Leyen la sosirea la Kiev.

„UE își joacă pe deplin rolul, prin împrumutul nostru de 90 de miliarde de euro. În Ucraina, voi anunța noi inițiative pentru a aprofunda integrarea industriilor noastre de apărare”, a adăugat ea.

Discuțiile dintre cei doi lideri se vor concentra în special pe drone, considerate echipamente importante în desfășurarea actualului conflict. Vehiculele aeriene fără pilot au devenit un element utilizat pe scară largă pe câmpul de luptă, în contextul unui război de uzură.

Volodimir Zelenski a menționat în ultimele săptămâni existența unui posibil „acord privind dronele” între Ucraina și Uniunea Europeană. Detaliile acestuia urmează să fie prezentate miercuri.

Printre subiectele discutate se află posibilitatea depozitării unor drone pe teritoriul Uniunii Europene. Inițiativa este prezentată de cele două părți ca o formă de cooperare reciproc avantajoasă: Ucraina ar putea beneficia de capacitatea industrială europeană, iar statele europene ar putea utiliza experiența tehnologică acumulată de industria ucraineană de apărare.

În timpul vizitei la Kiev, Volodimir Zelenski urmează să îi acorde Ursulei von der Leyen noul Ordin al Europei. Distincția este destinată persoanelor care contribuie la apărarea dreptului Ucrainei de a rămâne un stat independent și la susținerea parcursului său către aderarea la Uniunea Europeană.

De asemenea, președinta Comisiei Europene va participa la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. La reuniune sunt așteptați lideri din mai multe state, printre care Croația, Republica Moldova și România.