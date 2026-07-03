Ursula von der Leyen: Comisia Europeană lucrează cu statele membre pentru remedierea problemelor noului sistem de control la frontiere

Comisia Europeană colaborează cu statele membre pentru remedierea problemelor tehnice ale noului sistem de control la frontiere al UE, după ce aeroporturile și companiile aeriene au semnalat timpi mari de așteptare. Anunțul a fost făcut vineri, la Cork, de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri că executivul european colaborează cu statele membre pentru a remedia problemele tehnice ale noului sistem al Uniunii Europene de control la frontiere. Acesta este sistemul a cărui suspendare în lunile iulie și august a fost solicitată de companii aeriene și aeroporturi, din cauza timpilor mari de așteptare generați.

În cadrul unei conferințe de presă susținute după vizita colegiului comisarilor europeni la Cork, cu prilejul preluării președinției Consiliului UE de către Irlanda, Ursula von der Leyen a precizat că mai sunt încă numeroase aspecte tehnice care trebuie rezolvate împreună cu statele membre. Totodată, ea a subliniat că noul sistem nu modifică normele europene privind intrarea și ieșirea din Uniunea Europeană, ci doar asigură o mai mare transparență în aplicarea acestora.

Miercuri, aeroporturi și companii aeriene europene i-au transmis președintei Comisiei Europene o scrisoare prin care i-au solicitat să intervină de urgență și să adopte măsuri care să permită statelor membre suspendarea preventivă a noului sistem ori de câte ori volumul pasagerilor depășește capacitatea operațională a punctelor de control la frontieră, cel puțin în lunile iulie și august.

Semnatarii scrisorii au avertizat că situația a ajuns într-un punct critic și au susținut că implementarea sistemului, începută în luna aprilie, produce consecințe operaționale grave, afectând pasagerii și exercitând o presiune considerată insuportabilă asupra autorităților de frontieră, aeroporturilor și companiilor aeriene.

Potrivit scrisorii, în unele cazuri timpul de așteptare pentru trecerea controlului la frontieră depășește cinci ore.

„Mai este încă destul de mult de făcut pentru a rezolva aceste probleme tehnice cu statele membre”, a punctat von der Leyen.

În schimb, ministrul de Interne din Irlanda, Jim O’Callaghan, a apărat eficiența noului sistem de control la frontiere, amintind totodată că legislația europeană prevede deja un mecanism care permite suspendarea acestuia.

O’Callaghan a afirmat că aproximativ 1.000 de persoane identificate drept un pericol pentru Uniunea Europeană au fost reținute datorită sistemului de intrări și ieșiri, apreciind că acesta și-a demonstrat eficiența în protejarea securității Uniunii Europene.

„Sunt aproximativ 1.000 de persoane care au fost identificate ca un pericol pentru Uniunea Europeană şi au fost reţinute ca urmare a sistemului de intrări şi ieşiri. Aşadar, cred că el este eficient pentru a proteja securitatea UE”, a afirmat O’Callaghan.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat miercuri, 1 iulie, că impactul noului sistem asupra majorității aeroporturilor este limitat. Acesta a precizat că executivul european acordă sprijin atât statelor membre, cât și sectorului aviatic pentru implementarea sistemului și a anunțat că, în următoarele săptămâni, Comisia Europeană va organiza o întâlnire cu reprezentanții industriei aviatice pentru a discuta această problemă.