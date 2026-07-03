Comisia Europeană propune cinci proiecte comune de apărare, finanțate prin programul EDIP

Comisia Europeană a propus, vineri, cinci proiecte europene comune în domeniul apărării, destinate statelor membre ale Uniunii Europene, pentru dezvoltarea în comun a unor capabilități militare esențiale.

Comisia Europeană a propus cinci noi proiecte de amploare, denumite Proiecte Europene de Interes Comun în Domeniul Apărării (EDPCI), menite să sprijine statele membre ale Uniunii Europene în consolidarea capabilităților de apărare prin dezvoltarea în comun a unor sisteme militare esențiale. Inițiativa a fost prezentată vineri și urmărește să încurajeze cooperarea între țările UE în domenii strategice pentru securitatea europeană.

Proiectele industriale vizează cinci domenii prioritare: drone și sisteme de contracarare a dronelor, apărarea maritimă și protecția infrastructurii de pe fundul mării, domeniul spațial, apărarea antiaeriană și antirachetă, precum și consolidarea securității de-a lungul flancului estic al Uniunii Europene. Acestea au fost selectate în urma unei cereri de exprimare a interesului lansate de Comisia Europeană către statele membre, prin care acestea au fost invitate să înainteze propuneri pentru viitoare proiecte EDPCI.

În cadrul Programului privind industria europeană de apărare (EDIP), cu un buget total de 1,5 miliarde de euro, Comisia Europeană a alocat 325 de milioane de euro pentru sprijinirea înființării și implementării acestor proiecte. Finanțarea este prevăzută în documentul publicat la 30 martie 2026, potrivit Comisiei Europene.

Noile proiecte creează un cadru prin care statele membre pot colabora la inițiative majore în domeniul apărării, a căror amploare sau complexitate depășește capacitatea unei singure țări de a le dezvolta independent. Prin promovarea cooperării pe termen lung, Comisia urmărește consolidarea industriei europene de apărare și creșterea capacității Uniunii Europene de a răspunde provocărilor comune de securitate. Totodată, proiectele sunt aliniate priorităților NATO în materie de dezvoltare a capabilităților de apărare.

În medie, fiecare proiect reunește participarea a 18 state membre, iar Ucraina este implicată în patru dintre cele cinci inițiative. Comisia Europeană va participa la implementarea proiectelor, va acorda sprijin financiar și va continua să sprijine statele membre în coordonarea acestora. Instituția va monitoriza progresul în raport cu jaloanele stabilite pentru a asigura implementarea la timp a proiectelor EDPCI, potrivit aceleiași surse.

Consiliul Uniunii Europene urmează să analizeze propunerea privind instituirea oficială a Proiectelor Europene de Interes Comun în Domeniul Apărării (EDPCI). În cadrul acestui proces vor fi stabilite obiectivele și caracteristicile fiecărui proiect, vor fi identificate statele participante și vor fi estimate investițiile care urmează să fie generate prin implementarea acestora.

După adoptarea de către Consiliu a listei proiectelor EDPCI, acestea vor deveni eligibile pentru finanțare din partea Uniunii Europene. Sprijinul financiar va fi acordat prin Programul privind industria europeană de apărare (EDIP), în conformitate cu procedura prevăzută de acest mecanism.

Fondurile europene vor permite demararea etapelor inițiale ale proiectelor și vor crea premisele pentru obținerea unei finanțări suplimentare în etapele următoare. Aceasta ar urma să fie asigurată prin viitorul Fond european pentru competitivitate.

Regulamentul privind Programul pentru industria europeană de apărare (EDIP) a fost adoptat la 16 decembrie 2025 și are ca obiectiv consolidarea și modernizarea industriei europene de apărare. Prin acest instrument, Uniunea Europeană urmărește să asigure disponibilitatea tehnologiilor de ultimă generație, să extindă capacitatea de producție a industriei de apărare și să sprijine achizițiile publice realizate în comun de statele membre.

Totodată, regulamentul are rolul de a consolida reziliența europeană prin asigurarea unei furnizări constante de echipamente militare către forțele armate ale statelor membre și prin întărirea lanțurilor de aprovizionare, potrivit Comisiei Europene.

Regulamentul introduce, de asemenea, cadrul pentru înființarea Proiectelor Europene de Interes Comun în Domeniul Apărării (EDPCI), concepute ca inițiative industriale de colaborare de amploare. Aceste proiecte sunt destinate să aducă beneficii unui număr cât mai mare de state membre ale Uniunii Europene și sunt deschise participării Norvegiei și Ucrainei.