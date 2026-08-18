Înghețata, un desert periculos? Ce se întâmplă dacă o mâncăm zilnic?

Pare desertul perfect pentru zilele toride, dar înghețata consumată zilnic ar putea ascunde și câteva riscuri pentru sănătate. De la zahăr și grăsimi saturate până la efectele asupra intestinelor, cantitatea contează mai mult decât am crede. Specialiștii în nutriție ne explică ce se poate întâmpla în organism atunci când exagerăm cu acest desert.

Înghețata este unul dintre cele mai apreciate deserturi în timpul verii, însă consumul zilnic și în cantități mari poate ridica semne de întrebare în privința efectelor asupra organismului. Specialiștii în nutriție atrag atenția că problema nu este neapărat desertul în sine, ci cantitatea consumată și echilibrul întregii alimentații.

Specialista în nutriție Kiran Campbell consideră că înghețata poate face parte dintr-o alimentație echilibrată și că nu este necesară eliminarea completă a acestui desert pentru menținerea unui stil de viață sănătos. Totuși, ea recomandă consumul cu moderație, deoarece efectele asupra organismului depind în mare măsură de cantitatea consumată și de restul alimentelor incluse în dietă.

Potrivit ei, o persoană care are o alimentație bogată în nutrienți și consumă zilnic o porție mică de înghețată se află într-o situație diferită de cea a unei persoane care mănâncă frecvent alimente sărace în nutrienți și adaugă cantități mari de înghețată în dieta zilnică.

Consumul excesiv de înghețată, asociat cu o alimentație dezechilibrată, poate avea efecte negative asupra sănătății. Campbell atrage atenția că acest desert conține, în general, cantități importante de zaharuri și grăsimi saturate, motiv pentru care aportul lor ar trebui limitat.

Un consum ridicat de grăsimi saturate poate contribui la creșterea nivelului de LDL-colesterol, cunoscut drept „colesterolul rău”. În același timp, aportul excesiv de zahăr poate duce la creșterea glicemiei și, pe termen lung, poate favoriza apariția unor probleme metabolice, inclusiv creșterea riscului de diabet zaharat.

Un alt aspect menționat de specialistă este legat de sănătatea intestinelor. Campbell explică faptul că unele tipuri de înghețată conțin emulgatori utilizați pentru îmbunătățirea texturii și a stabilității produsului. Consumul ridicat al unor astfel de produse ar putea influența bacteriile care alcătuiesc flora intestinală și ar putea favoriza apariția inflamației la nivelul intestinelor.

Totuși, aceste efecte nu înseamnă că o porție ocazională sau mică de înghețată reprezintă un pericol pentru sănătate. Problemele sunt asociate în special cu un consum mare și repetat, în contextul unei alimentații bogate în zaharuri adăugate și grăsimi saturate și sărace în alimente nutritive.