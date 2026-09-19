8 alimente care pot crește riscul de ficat gras. Mulți români le consumă zilnic

Ficatul gras poate apărea fără semne evidente, iar unele dintre alimentele consumate aproape zilnic pot favoriza acumularea de grăsime în ficat. Iată cele nouă alimente la care trebuie să fim atenți atunci când le consumăm frecvent.

Boala ficatului gras este una dintre cele mai răspândite afecțiuni metabolice la nivel global, iar alimentația joacă un rol esențial în apariția și evoluția acesteia. Unele dintre alimentele consumate frecvent pot favoriza acumularea de grăsime în ficat, mai ales atunci când sunt consumate în mod regulat.

Printre alimentele care pot crește riscul de ficat gras se numără pâinea albă și cerealele rafinate, produsele cu mult zahăr, băuturile îndulcite, gustările ambalate, carnea roșie, produsele de patiserie, alimentele prăjite, lactatele integrale.

Pâinea albă, aluatul de pizza și produsele realizate din făină rafinată determină creșteri rapide ale glicemiei. Excesul de zahăr din sânge este transformat în grăsime, iar o parte din aceasta se poate depozita în ficat.

O alternativă recomandată o reprezintă cerealele integrale, precum pâinea integrală, ovăzul sau orezul brun.

Multe dintre cerealele consumate la micul dejun conțin cantități mari de zahăr. Ficatul trebuie să proceseze acest zahăr, iar, în timp, suprasolicitarea poate duce la acumularea de grăsime.

Astfel, un aliment aparent obișnuit pentru prima masă a zilei poate contribui la apariția problemelor atunci când este consumat frecvent și are un conținut ridicat de zahăr.

Sucurile carbogazoase, băuturile energizante, ceaiurile reci și sucurile din comerț conțin adesea sirop de porumb bogat în fructoză sau zahăr adăugat.

Zahărul din aceste băuturi este procesat de ficat și transformat în grăsime, care se acumulează în celulele hepatice. În timp, acest proces poate duce la ficat gras și, în cazuri severe, la ciroză.

Chipsurile, biscuiții sărați și alte gustări procesate pot conține carbohidrați rafinați, grăsimi trans și conservanți.

Aceste ingrediente pot suprasolicita ficatul, în timp ce astfel de produse oferă puține beneficii nutritive.

Carnea roșie este bogată în grăsimi saturate, care pot duce la acumularea de grăsime și inflamație în ficat.

Produsele procesate, precum baconul, cârnații și salamul, sunt considerate și mai problematice în acest context.

O alternativă mai sănătoasă este reprezentată de carnea slabă, pește sau proteine vegetale.

Prăjiturile, brioșele, gogoșile și torturile, consumate frecvent, pot contribui la depozitarea grăsimii în ficat.

Acest lucru este asociat cu conținutul ridicat de zahăr și grăsimi nesănătoase al acestor produse.

Cartofii prăjiți, puiul prăjit și alte alimente gătite în baie de ulei conțin grăsimi trans greu de metabolizat.

În timp, aceste grăsimi se pot acumula în ficat și pot agrava inflamația. Chiar și variantele gătite la air fryer pot fi problematice dacă respectivele alimente conțin mult ulei sau aluat.

Burgerii, pizza, noodles și meniurile combinate se numără printre produsele fast-food care pot conține cantități mari de zahăr, sare și grăsimi nesănătoase.

Consumul regulat poate suprasolicita ficatul și poate favoriza acumularea de grăsime.

Laptele integral, brânzeturile grase și iaurturile integrale pot conține grăsimi saturate și zahăr adăugat.

Acestea pot contribui la acumularea de grăsime în ficat, mai ales atunci când produsele respective sunt consumate frecvent.

Ficatul gras poate evolua în timp către afecțiuni grave. Printre acestea se numără inflamația hepatică, fibroza, ciroza și insuficiența hepatică.

Una dintre probleme este că, de multe ori, boala nu produce simptome în stadiile inițiale. Din acest motiv, alimentația și frecvența consumului unor astfel de produse reprezintă aspecte importante în contextul riscului de acumulare a grăsimii în ficat.