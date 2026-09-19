Președintele rus Vladimir Putin a transmis că Moscova este dispusă să reia cooperarea și să restabilească relațiile cu statele europene. În timpul unei ședințe a Comisiei militar-industriale, liderul de la Kremlin a susținut că Rusia nu intenționează să atace țările europene și a acuzat o parte dintre liderii occidentali că invocă amenințarea rusă pentru a justifica politicile privind Ucraina.

Vladimir Putin a respins afirmațiile privind existența unei amenințări militare ruse la adresa Europei și a susținut că Moscova este interesată de refacerea relațiilor cu vecinii europeni.

„Unii lideri europeni au afirmat deja, pentru a-și justifica poziția și cheltuielile exorbitante pentru războiul din Ucraina, că se recurge la orice, se folosește orice. Ei bine, în special, una dintre tezele principale este presupusa amenințare din partea Rusiei. Vreau să repet: Rusia nu are nicio intenție agresivă față de țările europene. Pur și simplu nu avem niciun motiv pentru asta. Suntem pregătiți pentru cooperare, pentru restabilirea relațiilor cu vecinii noștri europeni”, a declarat Putin în cadrul ședinței Comisiei militar-industriale.

În același discurs, Putin a făcut referire la recentele exerciții militare desfășurate în Marea Baltică. Potrivit liderului rus, unul dintre scenariile exersate ar fi vizat capturarea unor nave civile.

„Cu toate acestea, am remarcat și faptul că tocmai s-au desfășurat exerciții militare de rutină în Marea Baltică. Unul dintre obiective este exersarea capturării navelor civile. Este normal acest lucru? Se vorbește mereu despre apărarea dreptului internațional, despre respectarea normelor dreptului internațional, dar se fac pregătiri pentru capturarea navelor civile”, a subliniat președintele Rusiei.

Putin a comparat această situație cu reacțiile occidentale la evoluțiile din strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb.

„În același timp, aceiași oameni își manifestă așa-zisa îngrijorare și condamnă tot ceea ce se întâmplă în strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb. Dar ei ce fac? De ce se pregătesc? Vreau doar să le spun: haideți să trăim mai bine împreună, altfel și noi vom fi nevoiți să dăm socoteală. Acest lucru ar trebui să fie evident pentru toată lumea”, a declarat Putin.

Președintele rus a vorbit și despre NATO, susținând că Alianța își extinde prezența inclusiv în alte regiuni ale lumii. El a acuzat totodată unii lideri europeni că folosesc tensiunile cu Rusia pentru a răspunde propriilor probleme politice interne.

„NATO este în creștere, se extinde și deja se extinde în alte regiuni ale lumii. Unii lideri europeni declară deschis că se pregătesc de război cu Rusia. În opinia mea, ei încearcă pur și simplu să-și salveze ratingurile scăzute prin acoperirea greșelilor din politicile lor economice și sociale. Nu funcționează prea bine și nu ajută. Dar, în loc să se oprească și să-și asculte cetățenii, care au spus clar în alegeri că nu vor niciun război cu Rusia, acești lideri continuă să escaladeze situația. De asemenea, ei folosesc situația din Ucraina pentru a inflama această tensiune, folosindu-i pe ucraineni înșiși drept carne de tun“, a declarat liderul rus.

O altă parte a discursului a fost dedicată situației politice din Ucraina. Putin a acuzat autoritățile de la Kiev că împiedică negocierile de pace și a susținut că actuala conducere ucraineană nu mai poate fi considerată democratică.

„Se presupune că Ucraina apără valorile europene, civilizația europeană și democrația. Dar cum poate regimul actual din Ucraina să apere democrația când el însuși a degenerat de mult într-o dictatură? Nimeni nu vorbește despre asta.

Alegerile, după cum știm, nu au loc în Ucraina. Puterea a fost uzurpată de o mână de delapidatori și oficiali corupți care au nevoie de război pentru a rămâne la putere fără alegeri și pentru a crea condiții pentru a-și jefui în continuare propriul popor și a-și umple buzunarele cu banii sponsorilor, inclusiv din Europa. Și acest regim complet corupt, este oare principalul apărător al democrației în Europa? Sună ciudat“, a spus Putin.

Afirmațiile reprezintă poziția liderului rus. Autoritățile ucrainene susțin că alegerile nu pot fi organizate în condițiile stării de urgență instituite după invazia rusă din februarie 2022.

Declarațiile lui Putin vin după ce purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, afirma pe 12 septembrie că relațiile dintre Rusia și Europa au fost practic înghețate.

Anterior, pe 7 iulie, Peskov susținuse că atitudinea negativă a Europei față de Rusia ar fi determinată atât de încercarea unor politicieni europeni de a atribui Moscovei responsabilitatea pentru propriile probleme, cât și de ceea ce acesta descria drept o dorință istorică de revanșă.