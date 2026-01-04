Consilieri pentru securitate din 15 țări – inclusiv Franța, Germania și Canada – alături de reprezentanți ai Uniunii Europene și ai NATO, s-au reunit în capitala Ucrainei pentru prima întâlnire de acest tip din 2026. La discuții a participat, prin videoconferință, și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, potrivit AFP.

Ziua dedicată diplomației a fost însă umbrită de intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela, eveniment care a atras atenția participanților asupra riscurilor de escaladare globală.

Negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că prima sesiune a reuniunii s-a concentrat pe structura viitorului acord.

„Prima parte a reuniunii s-a axat pe documentele-cadru, în special pe garanţiile de securitate şi abordările referitoare la planul de pace, precum şi pe succesiunea următoarelor etape comune”, a spus Umerov la finalul întâlnirii.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, oficialii militari ucraineni și cei ai statelor aliate urmează să se întâlnească la Paris înainte de summitul liderilor din „Coaliția de Voință”. De asemenea, sunt programate și „întâlniri cu echipa preşedintelui (Donald) Trump”.

Din noiembrie, eforturile diplomatice pentru a opri cel mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial s-au intensificat, sub impulsul administrației americane, care a purtat discuții separate cu Moscova și Kievul.

„Avem un plan de compromis în care încă nu există niciun compromis pe două puncte. De aceea spunem 90% din 100%”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă.

Unul dintre principalele puncte sensibile rămâne viitorul teritoriilor ocupate de Rusia, care controlează în prezent aproape 20% din teritoriul Ucrainei.

La finalul lunii decembrie, Moscova a anunțat că intenționează să își „înăsprească” poziția în negocieri, după ce a acuzat Kievul – acuzație respinsă de autoritățile ucrainene – de un atac cu drone asupra reședinței președintelui Vladimir Putin.

Președintele ucrainean a avertizat că, în lipsa unui rezultat diplomatic, Ucraina va continua lupta pe cont propriu.

„Dacă Rusia blochează totul, dacă partenerii noştri nu obligă Rusia să pună capăt războiului, va exista o altă cale: să ne apărăm singuri”, a declarat Zelenski, subliniind că își dorește „ca Statele Unite să exercite o presiune mai mare asupra Moscovei”.

Zelenski a anunțat vineri numirea șefului serviciilor militare de informații, Kirilo Budanov, în funcția de șef al cabinetului său. Totodată, el a transmis că intenționează, cu aprobarea Parlamentului, să îl înlocuiască pe actualul ministru al apărării, Denîs Șmîhal, cu ministrul transformării digitale, Mîhaïlo Fedorov, urmând ca Șmîhal să preia conducerea Ministerului Energiei.

Potrivit președintelui ucrainean, aceste decizii vizează „o relansare paralelă a tuturor structurilor, pentru orice eventualitate”, în cazul unui eșec al negocierilor cu Rusia.

Lupte intense și evacuări de civili

Primele zile ale anului 2026 au fost marcate de atacuri mortale de ambele părți. Rusia a acuzat Ucraina de un bombardament care ar fi ucis 28 de civili în noaptea de Anul Nou, în zona regiunii Herson aflată sub control rus.

Autoritățile ucrainene au anunțat, la rândul lor, că un copil de trei ani și o tânără au murit vineri la Harkov, iar alte două persoane au fost ucise sâmbătă în orașul Herson, controlat de Kiev, în urma unor atacuri rusești.

În același timp, peste 3.000 de copii și părinții lor au fost evacuați din aproximativ 40 de localități din regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, pe fondul avansului trupelor ruse.

Vladimir Putin a reiterat în ultimele săptămâni că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina „pe cale militară” dacă negocierile vor eșua, salutând recentele câștiguri ale armatei ruse pe front.