Președintele american Donald Trump a intensificat disputa diplomatică în America Latină, lansând acuzații grave la adresa liderului columbian Gustavo Petro.

Trump susține că Petro ar fi implicat în producția și traficul de cocaină către Statele Unite, sugerându-i acestuia să fie precaut.

Președintele columbian a respins ferm acuzațiile și a criticat atacurile recente ale SUA asupra Venezuelei, catalogându-le drept o agresiune împotriva suveranității regionale. Petro a subliniat riscul declanșării unei crize umanitare din cauza afluxului de refugiați și a reafirmat angajamentul Columbiei față de principiile Cartei ONU și soluționarea pașnică a conflictelor.

„Nu am nimic de ascuns. De 10 ani investighez şi expun în dezbateri publice relaţiile dintre politicienii puternici şi traficanţii de droguri înarmaţi. Munca mea este democraţia pentru popor, egalitatea şi pacea”, a declarat preşedintele columbian.

Conflictul dintre liderii din Columbia și SUA nu este nou. În 2025, Washingtonul a sancționat Columbia și l-a acuzat pe Petro de implicare în traficul de droguri, scoțând țara de pe lista partenerilor în lupta împotriva narcoticelor. Petro și apropiații săi au respins aceste acuzații, insistând asupra transparenței și democrației în Columbia. Fostul senator Gustavo Bolivar a subliniat că țara beneficiază de alegeri libere și separarea puterilor.

„Petro garantează alegerile din acest an (…) Dreapta face campanie electorală fără cenzură, iar presa este liberă. În Columbia există democraţie. Există separare a puterilor, instanţe independente, un Congres independent”, a adăugat Bolivar.

Trump și secretarul de stat Marco Rubio au sugerat că Havana ar putea deveni un obiectiv al politicii americane, subliniind incompetența conducerii cubaneze. În același timp, președintele american a criticat conducerea Mexicului, afirmând că cartelurile de droguri exercită un control semnificativ asupra țării, punând presiune pe autoritățile mexicane pentru a lua măsuri.

Pe fondul escaladării regionale, SUA au efectuat o operațiune majoră împotriva Venezuelei, în care liderul Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați. Ei urmează să fie judecați în Statele Unite pentru acuzații de narcoterorism și alte infracțiuni grave. În absența lui Maduro, o conducere interimară condusă de Delcy Rodríguez a fost instituită pentru a asigura o tranziție „sigură și judicioasă”, potrivit autorităților americane.

Totodată, Trump și-a reafirmat interesul strategic pentru Groenlanda, invocând nevoia protecției naționale, în ciuda nemulțumirii Danemarcei și a autorităților groenlandeze care au insistat asupra respectării suveranității teritoriale.