Trump ridică miza în conflictul cu Iranul. Ce a anunțat Casa Albă după atacurile din Ormuz

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că Washingtonul va lovi infrastructura civilă din Iran de fiecare dată când Teheranul va ataca nave în Strâmtoarea Ormuz. Declarația vine în contextul în care confruntările dintre cele două state au ajuns în a 11-a zi consecutivă de atacuri.

Mai exact, Donald Trump a afirmat că orice atac iranian asupra unei nave din zona strategică ar urma să fie urmat de o ripostă americană asupra unor obiective de infrastructură.

„Din acest moment înainte, de fiecare dată când Republica Islamică Iran va trage asupra unei nave din Strâmtoarea Hormuz, fie că este vorba de o rachetă, o dronă sau orice alt dispozitiv sau armă, Statele Unite vor bombarda și distruge un pod sau o centrală electrică”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth.

Președintele american a precizat că astfel de obiective ar putea include instalații „situate lângă sau în capitala Teheranului”. Declarația a fost făcută înainte ca Trump să se deplaseze la o bază aeriană pentru ceremonia de returnare a rămășițelor a trei militari americani uciși în atacurile iraniene asupra unor obiective militare americane din regiunea Golfului.

Liderul de la Casa Albă a declarat că va participa la ceremonia de comemorare pentru militarii americani, despre care a spus că sunt eroi.

„Toți au spus, foarte ferm, că nu putem permite Iranului să aibă o armă nucleară….Pentru mine este unul dintre cele mai grele lucruri de făcut ca președinte, dar trebuie făcut”, a declarat Donald Trump.

Președintele SUA a respins rezultatele unor sondaje care indică o opoziție a unei părți importante a alegătorilor americani față de războiul cu Iranul. Discuțiile au loc înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, în condițiile în care creșterea prețurilor petrolului a contribuit la majorarea costurilor pentru consumatori.

Trump a susținut că populația americană nu respinge conflictul militar. „Americanii nu vor prețuri mari la benzină, dar nu sunt împotriva războiului, acest lucru este pur și simplu clar și răspicat”, a spus președintele american. Conflictul a generat deja costuri importante pentru Statele Unite, estimate la 37,5 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 32,8 miliarde de euro.

Washingtonul și-a intensificat operațiunile militare împotriva Iranului după prăbușirea unui acord preliminar de încetare a focului, pe fondul confruntărilor legate de Strâmtoarea Ormuz. Statele Unite au desfășurat atacuri timp de 11 zile consecutive asupra unor ținte iraniene.

Iranul a răspuns prin atacuri asupra unor baze și instalații militare americane din regiunea Golfului. Armata Iordaniei a anunțat miercuri că a interceptat patru rachete iraniene deasupra orașului Aqaba, iar alte două proiectile au căzut în „zone nelocuite”. În același timp, autoritățile iordaniene au transmis că au fost interceptate și patru drone iraniene.

În orașul israelian Eilat, aflat în apropierea zonei Aqaba, au fost observate coloane de fum după atacurile raportate. Iranul evitase până recent să atace Israelul după reluarea ostilităților luna trecută, într-o încercare aparentă de a limita implicarea directă a Israelului în conflict. Atacul asupra Aqaba a generat însă noi îngrijorări privind extinderea confruntărilor în regiune.

O alertă privind un posibil atac cu rachete a fost declanșată și în Bahrain, iar Arabia Saudită le-a cerut locuitorilor din orașul Dammam, situat în apropierea Golfului Persic, să se adăpostească. Autoritățile saudite au anunțat ulterior că pericolul a trecut.

Agenția de presă de stat iraniană IRNA a relatat despre explozii în mai multe provincii. Ministerul Sănătății din Iran a transmis că atacurile americane din ultimele 11 zile au provocat moartea a 53 de persoane, între care șase femei și trei copii, iar aproape 600 de persoane au fost rănite.

Garda Revoluționară Iraniană (IRGC) a anunțat că operațiunile de represalii vor continua. Armata americană a precizat că ceremonia desfășurată miercuri la baza aeriană Dover din Delaware a fost dedicată repatrierii rămășițelor a doi militari uciși într-un atac iranian asupra unei baze din Iordania și a unui militar decedat în timpul detonării controlate a unei drone în Irak.

Un al treilea militar este în continuare dat dispărut după atacul din Iordania. Trump a declarat că moartea militarilor americani va fi răzbunată și a reluat amenințările privind lovirea unor obiective civile iraniene. Bilanțul militarilor americani decedați de la începutul conflictului a ajuns la 18 persoane.

Președintele american a repetat, de asemenea, amenințările privind un posibil atac asupra unei presupuse instalații nucleare iraniene secrete numite Muntele Târnăcop. Iranul respinge existența unei astfel de instalații și afirmă că zona menționată este cunoscută sub numele de Muntele Kolang.