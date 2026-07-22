Moment decisiv pentru „Marie Curie”. Ministrul Finanțelor explică ce posturi pot fi aprobate rapid

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că va aviza rapid memorandumul privind deblocarea posturilor necesare Secției ATI Neonatală a Spitalului „Marie Curie”, în contextul crizei de personal care a dus la suspendarea a cinci paturi. Decizia ar putea fi luată în ședința de guvern de joi, 23 iulie, dacă documentul va fi transmis în forma necesară.

Situația unității medicale a fost adusă în atenție după ce opt asistenți medicali au anunțat că părăsesc Secția ATI Neonatală, iar lipsa de personal a determinat conducerea spitalului să solicite reducerea temporară a numărului de paturi disponibile.

Alexandru Nazare a precizat la Digi24 că Ministerul Finanțelor va acorda aviz imediat pentru cele 22 de posturi destinate Spitalului „Marie Curie”, considerând că este vorba despre o situație de criză care necesită o intervenție rapidă.

„În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la Marie Curie, pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc. În schimb, memorandumul care este în analiză, este un memorandum care vizează 7.800 de posturi, cu un impact bugetar important pe care nu îl avem cuprins în bugetul acestui an și necesită o analiză mult mai aprofundată, mult mai aprofundată pe toate zonele. Distribuția acestor posturi și, bineînțeles, în urma acestui filtru, văzut care este impactul. Trebuie să despărțim o situație de criză imediată, importantă, de situația generală. Și cred că domnul ministru al Sănătății are în vedere aceste lucruri, pentru că le-am discutat deja. Deci, în ipoteza în care transmite acest memorandum astăzi, putem să-l aprobăm mâine în ședința de guvern pentru «Marie Curie», fără nicio problemă”, a punctat Alexandru Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor a explicat că documentul care prevede deblocarea unui număr total de 7.800 de posturi în sistemul medical are un impact financiar semnificativ, iar analiza acestuia trebuie făcută separat față de situația urgentă de la Spitalul „Marie Curie”.

Nazare a precizat că ședința de guvern de joi este importantă pentru discutarea acestor măsuri și că ministerele implicate vor analiza prioritățile transmise de Ministerul Sănătății.

„Bineînțeles, sigur, și celelalte cu prioritate, trecute prin filtrele de urgență ale Ministerului Sănătății, le vom discuta astfel încât să găsim soluții și pentru restul”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor. Ministrul a mai adăugat: „De aceea, ședința de guvern de mâine este foarte importantă. Noi așteptăm acest memorandum și-l avizăm pe loc”.

Întrebat dacă premierul susține aprobarea celor 22 de posturi pentru unitatea medicală, Alexandru Nazare a afirmat că documentul trebuie să evidențieze clar necesitatea acestor angajări.

„Eu sunt convins că și premierul este de acord, numai că memorandum n-a fost făcut pentru zona de criză, a fost făcut calup pentru cele 7.800. Dacă memorandumul cuprinde aceste posturi de care e absolută nevoie și e clar justificat de ce este nevoie, noi avizăm imediat, astfel încât să intre mâine în ședința de guvern”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Problemele de personal de la Spitalul „Marie Curie” au afectat activitatea Secției ATI Neonatală, unde plecarea celor opt asistenți medicali a dus la reducerea capacității de internare.

Șeful secției, medicul Cătălin Cârstoveanu, a declarat că situația este dificilă și că unitatea nu mai poate prelua toți copiii aflați în stare gravă. „Lucrurile sunt de la sine înțeles foarte complicate”, a spus acesta, explicând că numărul solicitărilor pentru pacienți critici este ridicat.

„Avem cereri cu pacienți foarte critici. Pe unii îi luăm, pe unii nu putem să-i luăm, iar cei cu probleme grave mor pe liste”, a declarat șeful Secției ATI Neonatală.

Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea secției cu cinci paturi mai puțin, după ce conducerea spitalului a solicitat această măsură pe fondul lipsei de personal.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că situația de la Spitalul „Marie Curie” este inclusă în memorandumul privind deblocarea angajărilor din sistemul sanitar.

„Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație. Puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la «Marie Curie» în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate fi urmată de procedura de angajare”, a declarat Cseke Attila.

Documentul privind cele 22 de posturi urmează să fie analizat separat de memorandumul mai amplu care vizează cele 7.800 de angajări, potrivit explicațiilor oferite de ministrul interimar al Finanțelor.