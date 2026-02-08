Investiții accelerate în tratarea marilor arși. Alexandru Rogobete: După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă e la Târgu Mureș
România face pași concreți pentru dezvoltarea unei rețele moderne de centre pentru tratarea pacienților cu arsuri grave, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare publicată duminică seară.
După finalizarea centrului de mari arși de la Timișoara, următorul proiect care intră în linie dreaptă este centrul destinat pacienților cu arsuri grave de la Târgu Mureș.
Potrivit ministrului, lucrările de construcție sunt aproape de final, iar în prima parte a acestui an urmează etapa decisivă, ce include dotarea cu echipamente medicale, testarea circuitelor și validarea funcționării tuturor sistemelor.
Dacă aceste proceduri se vor desfășura conform planului, centrul ar putea fi dat în folosință din toamna acestui an.
Investiție majoră într-o clădire modernă și complet integrată
Alexandru Rogobete a explicat pe Facebook că este vorba despre o investiție de amploare, realizată într-o clădire nouă, cu o suprafață totală de peste 24.000 de metri pătrați, proiectată special pentru tratarea cazurilor critice.
Centrul va dispune de cinci paturi pentru pacienți critici, zece paturi pentru terapie intermediară, facilități de microchirurgie și chirurgie reconstructivă, precum și o secție ATI cu 44 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli.
În plus, sunt prevăzute spații esențiale pentru actul medical, precum un centru de transfuzii sangvine, zone de sterilizare și un centru de instruire pentru personalul medical.
Ministrul a subliniat că, după ani în care tema centrelor de arși a fost dominată de promisiuni, acest proiect reprezintă o dovadă clară că lucrurile se pot transforma în fapte concrete, menite să salveze vieți.
Postarea lui Alexandru Rogobete
„România are nevoie de centre de arși. Și, în sfârșit, le va avea.
După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arși grav de la Târgu Mureș. Construcția este aproape finalizată, iar în prima parte a acestui an urmează etapa decisivă: dotarea cu echipamente medicale, testarea circuitelor și validarea funcționării tuturor sistemelor, astfel încât centrul să poată fi dat în folosință, cel mai probabil, din toamna acestui an.
Din punct de vedere tehnic, vorbim despre o investiție majoră și complet integrată. Este o clădire nouă, cu o suprafață totală de 24.113 mp, gândită special pentru tratamentul cazurilor critice.
Centrul de mari arși va include 5 paturi pentru pacienți critici, 10 paturi pentru terapie intermediară, microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 44 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli de operație. În plus, sunt prevăzute spații conexe actului medical, centru de transfuzii sangvine, sterilizare și un centru de instruire pentru personalul medical.
Știu că subiectul centrelor de arși a fost ani la rând folosit mai mult pentru discursuri decât pentru rezultate. Tocmai de aceea, astăzi vorbim despre fapte. Acest centru există. Se vede. Și va salva vieți.
Pentru că, dincolo de ziduri și echipamente, aici se va întâmpla diferența dintre disperare și șansă, dintre pierdere și viață.
Încrederea ne face bine”, a scris Alexandru Rogobete, duminică seară, pe pagina sa de socializare.
Ministrul Sănătății a vorbit, tot duminică, și despre centrul de la Timișoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat tot astăzi, 8 februarie, finalizarea construcției Centrului de Arși Grav de la Timișoara, primul de acest tip realizat în România după Revoluție.
În prezent, proiectul se află în etapa de achiziție și instalare a echipamentelor medicale, testare a fluxurilor și pregătire pentru punerea în funcțiune, urmând ca centrul să fie dat în folosință în scurt timp.
Oficialul a recunoscut că investiția a venit târziu, subliniind că timp de ani de zile s-a vorbit despre acest proiect fără rezultate concrete. El a explicat că lucrările au început în 2023, când centrul exista doar pe hârtie, și a evidențiat faptul că actuala clădire este una modernă, proiectată pentru intervenții rapide și sigure.
Centrul va integra UPU-SMURD, unitate de arși, secție ATI, bloc operator, spații tehnice și heliport, asigurând capacitate reală de intervenție, siguranță pentru pacienți și condiții adecvate pentru personalul medical.
„Construcția noului Centru de Arși Grav de la Timișoara este finalizată.
Astăzi suntem în etapa de achiziție a echipamentelor, instalare, testare a fluxurilor medicale, iar în scurt timp centrul va fi dat în folosință.
Este primul centru de arși grav construit în România după Revoluție. Știu că mulți vor spune că a venit târziu. Și aveți dreptate.
Acest centru trebuia să existe de mult timp.
Dar mai știu și altceva: ani la rând s-a vorbit despre el, s-au făcut promisiuni și prezentări, fără ca lucrurile să se miște cu adevărat. Noi am ales să nu ne oprim la vorbe – și l-am fǎcut!
Proiectul a început în 2023. Îmi amintesc foarte bine acel moment. Eram secretar de stat și coordonam proiectele Băncii Mondiale. Centrul exista atunci doar pe hârtie. Puțini au crezut că va deveni realitate. Unii nici astăzi nu cred pe deplin.
Dar realitatea este aici.
Clădirea este ridicată. Ultima etapă este în desfășurare. Iar în curând, acest centru va primi pacienți.
Este o construcție modernă, proiectată astfel încât fiecare secundă și fiecare circuit medical să conteze.
În interiorul acestei clădiri vor funcționa integrat:
– UPU-SMURD, cu 58 de posturi, pentru preluarea și stabilizarea rapidă a pacienților;
– Centrul de Arși, cu:
- 6 paturi pentru mari arși,
- 6 paturi pentru arși intermediari și post-critici,
- 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă;
– Secția ATI, cu 27 de paturi, destinată pacienților critici;
– Bloc operator, cu 25 de săli de operație, capabile să susțină intervenții complexe, în paralel;
– spații esențiale pentru funcționarea sigură a actului medical: sterilizare, farmacie, spații administrative și logistice, spații tehnice, adăpost ALA;
– heliport, pentru transfer rapid în situații de urgență majoră.
Pe lângă clădirea propriu-zisă, investiția include realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului și reorganizarea completă a circuitelor medicale, astfel încât pacienții, personalul și echipamentele să nu se mai intersecteze haotic, ci controlat și sigur.
Toate aceste detalii nu sunt cifre seci.
Ele înseamnă capacitate reală de intervenție, siguranță pentru pacienți și condiții corecte de lucru pentru medici.
Este primul centru de arși grav construit în România după Revoluție. Și, dincolo de întârzierea istorică, este dovada că atunci când lucrurile sunt duse până la capăt, schimbarea devine realitate.
Pentru mine, acest proiect nu înseamnă doar o investiție sau un obiectiv bifat. Înseamnă o lecție simplă: schimbarea reală nu se face prin promisiuni, ci prin muncă dusă până la capăt, chiar și atunci când nu e comod și când nimeni nu aplaudă la început.
Am simțit de multe ori presiunea, îndoiala, oboseala. Dar astăzi simt altceva: responsabilitatea că acest centru va salva vieți.
Și exact pentru asta merită fiecare pas”, este mesjul postat de Alexandru Rogobete duminică dimineață.
