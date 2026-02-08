România face pași concreți pentru dezvoltarea unei rețele moderne de centre pentru tratarea pacienților cu arsuri grave, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare publicată duminică seară.

După finalizarea centrului de mari arși de la Timișoara, următorul proiect care intră în linie dreaptă este centrul destinat pacienților cu arsuri grave de la Târgu Mureș.

Potrivit ministrului, lucrările de construcție sunt aproape de final, iar în prima parte a acestui an urmează etapa decisivă, ce include dotarea cu echipamente medicale, testarea circuitelor și validarea funcționării tuturor sistemelor.

Dacă aceste proceduri se vor desfășura conform planului, centrul ar putea fi dat în folosință din toamna acestui an.

Alexandru Rogobete a explicat pe Facebook că este vorba despre o investiție de amploare, realizată într-o clădire nouă, cu o suprafață totală de peste 24.000 de metri pătrați, proiectată special pentru tratarea cazurilor critice.

Centrul va dispune de cinci paturi pentru pacienți critici, zece paturi pentru terapie intermediară, facilități de microchirurgie și chirurgie reconstructivă, precum și o secție ATI cu 44 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli.

În plus, sunt prevăzute spații esențiale pentru actul medical, precum un centru de transfuzii sangvine, zone de sterilizare și un centru de instruire pentru personalul medical.

Ministrul a subliniat că, după ani în care tema centrelor de arși a fost dominată de promisiuni, acest proiect reprezintă o dovadă clară că lucrurile se pot transforma în fapte concrete, menite să salveze vieți.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat tot astăzi, 8 februarie, finalizarea construcției Centrului de Arși Grav de la Timișoara, primul de acest tip realizat în România după Revoluție.

În prezent, proiectul se află în etapa de achiziție și instalare a echipamentelor medicale, testare a fluxurilor și pregătire pentru punerea în funcțiune, urmând ca centrul să fie dat în folosință în scurt timp.

Oficialul a recunoscut că investiția a venit târziu, subliniind că timp de ani de zile s-a vorbit despre acest proiect fără rezultate concrete. El a explicat că lucrările au început în 2023, când centrul exista doar pe hârtie, și a evidențiat faptul că actuala clădire este una modernă, proiectată pentru intervenții rapide și sigure.

Centrul va integra UPU-SMURD, unitate de arși, secție ATI, bloc operator, spații tehnice și heliport, asigurând capacitate reală de intervenție, siguranță pentru pacienți și condiții adecvate pentru personalul medical.