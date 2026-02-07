Tehnologia a procesat un eșantion de peste 100.000 de apeluri telefonice, oferind o imagine detaliată asupra modului în care pacienții aleg un furnizor de servicii medicale, renunță la o programare sau decid să rămână fideli unei clinici, notează EVZ.

Până recent, conversațiile telefonice dintre pacienți și clinici au fost practic imposibil de analizat la scară largă, din cauza volumului mare și a caracterului complet nestructurat al informațiilor. MedOcean a reușit să depășească această barieră, folosind AI pentru a identifica tipare recurente de comportament, blocaje operaționale și puncte-cheie în experiența pacientului.

Rezultatul este o radiografie clară a primului contact uman dintre pacient și sistemul medical – moment considerat decisiv pentru accesul la servicii.

Datele analizate arată că primul apel telefonic este unul dintre cele mai vulnerabile momente din relația pacient–clinică. Aproape 39,6% dintre pacienții care sună pentru o programare nouă nu reușesc să o obțină încă de la prima interacțiune.

Contrar percepției generale, prețul nu este principalul motiv al abandonului. În aproape jumătate dintre cazuri (48,89%), pacienții renunță din cauza lipsei de disponibilitate sau a absenței unor alternative clare oferite de operatori. Informațiile incomplete, verificările lente și răspunsurile neconcludente amplifică această pierdere de pacienți încă din primele minute ale conversației.

„MedOcean a apărut dintr-o nevoie reală de business. De peste 14 ani conduc o agenție de marketing specializată în industria de sănătate. Analizând scăderea numărului de pacienți pentru unul dintre clienții noștri am constatat că toate datele disponibile despre comportamentul online erau clare, dar lipsea înțelegerea primului contact uman cu pacientul: activitatea call-centerului”, afirmă Andreea Cristea, cofondatoare MedOcean.

Aceasta subliniază că modul de comunicare al operatorilor este decisiv, dar extrem de greu de evaluat fără instrumente dedicate.

„Poți avea strategii de marketing bine calibrate și date amănunțite despre comportamentul online, dar dacă nu înțelegi ce se întâmplă în conversația dintre operator și pacient, ratezi unul dintre cele mai importante momente din parcursul acestuia, definitoriu pentru câștigarea sau pierderea unei programări”, a explicat Andreea Cristea.

Unul dintre cele mai relevante concluzii ale analizei este legat de componenta emoțională a primei interacțiuni. 83,77% dintre pacienții care percep empatie încă din primul apel finalizează conversația cu o programare, de patru ori mai mulți decât cei care interacționează cu operatori percepuți ca reci sau grăbiți (21,88%).

Diferența nu ține de durata apelului sau de costul serviciului medical, ci de calitatea relației construite în primele minute.

„Ceea ce diferențiază MedOcean este capacitatea de a trage concluzii solide dintr-un volum foarte mare de date reale. Pentru această analiză am interpretat un subset de 100.000 de conversații. Astfel, concluziile nu se bazează pe intuiții sau exemple izolate, ci pe insighturi validate statistic”, explică Cristian Sebea, Data Architect și cofondator MedOcean.

Prin analiza la scară a apelurilor, MedOcean identifică punctele exacte în care conversațiile se blochează, diferențele dintre interacțiunile care convertesc și cele care eșuează, precum și cererea reală pierdută din cauza proceselor interne sau a lipsei de capacitate.

Platforma permite separarea clară a supozițiilor de semnalele relevante și ajută clinicile să înțeleagă dacă o programare a fost pierdută din lipsă de locuri, din comunicare deficitară sau din neclaritatea informațiilor oferite.

Analiza realizată pe date colectate între ianuarie 2025 și ianuarie 2026 conturează trei direcții majore care vor influența decisiv sistemul medical.

Primul trend este cererea crescută de transparență. Aproape 19% dintre apeluri sunt exclusiv solicitări de informații, fără intenție imediată de programare. Pacienții vor să știe dinainte costurile, acoperirea prin asigurări și condițiile exacte ale serviciului medical. Lipsa răspunsurilor clare devine un factor direct de abandon.

Al doilea trend este presiunea tot mai mare pentru rapiditate. Programările oferite în aceeași zi au o rată de conversie de peste 88%, în timp ce amânările sau lipsa clarității privind disponibilitatea reduc drastic șansele de programare, până la sub 6%.

Al treilea trend indică un model hibrid de interacțiune. Pacienții se informează tot mai mult online, iar apelul telefonic devine primul contact uman și decizional. În acest context, tehnologia digitală pregătește decizia, dar empatia umană o finalizează.

„În 2026, pacienții cer în sănătate același nivel de claritate și rapiditate pe care îl întâlnesc deja la branduri orientate către consumatori. Diferența este că, în sănătate, aceste așteptări trebuie completate de empatie reală. Viitorul nu este despre tehnologie sau empatie, ci despre tehnologie în serviciul empatiei”, concluzionează Vlad Mustiață, CEO și Technical Founder MedOcean.

Despre MedOcean

MedOcean este o platformă SaaS care utilizează inteligență artificială și tehnologii de recunoaștere a vorbirii pentru a analiza conversațiile telefonice dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale. Soluția transformă apelurile în date acționabile, ajutând clinicile și spitalele să îmbunătățească experiența pacientului și eficiența operațională.