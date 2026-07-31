Nicușor Dan comemorează victimele Holocaustului Romilor: Cele mai cumplite tragedii. Genocidul comis împotriva acestora este o rană adâncă
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Nicușor Dan a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor, în cadrul ceremoniei organizate la Memorialul Victimelor Holocaustului din București. Președintele României a afirmat că genocidul împotriva romilor reprezintă una dintre cele mai grave tragedii din istoria Europei și a comunității rome din România. Totodată, șeful statului a avertizat că acest episod istoric rămâne insuficient cunoscut și a subliniat rolul esențial al educației în combaterea discriminării, rasismului și xenofobiei.
Nicușor Dan spune că Holocaustul romilor este un capitol insuficient cunoscut al istoriei
Nicușor Dan a transmis mesajul oficial cu prilejul Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor, acesta fiind prezentat de Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă din cadrul Administrației Prezidențiale, în timpul ceremoniei desfășurate la Memorialul Victimelor Holocaustului din București.
În mesajul său, președintele a subliniat că evenimentul este dedicat memoriei romilor uciși, deportați și persecutați în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, precum și tuturor celor care au fost victime ale urii și discriminării.
„Astăzi ne-am reunit pentru a onora memoria romilor ucişi, deportaţi şi persecutaţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au suferit din cauza urii şi a discriminării. Genocidul comis împotriva acestora este o rană adâncă în istoria Europei şi una dintre cele mai cumplite tragedii din trecutul comunităţii rome din România”, se arată în mesajul preşedintelui României.
Șeful statului a evidențiat că marginalizarea și persecuția romilor nu au început odată cu instaurarea regimului nazist, ci au reprezentat realități care s-au perpetuat de-a lungul timpului. De asemenea, acesta a arătat că trauma deportărilor și a genocidului a continuat să afecteze viețile supraviețuitorilor și ale urmașilor acestora și după încheierea războiului.
Educația, prezentată drept principalul instrument pentru combaterea discriminării
În mesajul său, președintele a insistat asupra importanței educației în păstrarea memoriei istorice și în transmiterea corectă a informațiilor despre Holocaust, crimele comunismului și perioada de robie a romilor. Acesta consideră că generațiile tinere trebuie să înțeleagă trecutul pentru a putea respinge discursurile bazate pe ură și intoleranță.
„Holocaustul romilor rămâne un capitol insuficient cunoscut şi puţin dezbătut în spaţiul public contemporan. În acest context, educaţia are un rol esenţial în transmiterea corectă a informaţiilor despre Holocaust, despre crimele comunismului şi despre perioada de robie. Avem obligaţia de a ne asigura că tinerii înţeleg trecutul, disting adevărul de minciună şi resping ura şi xenofobia, contribuind astfel la clădirea unei societăţi ancorate în dreptate şi solidaritate”, a mai precizat Nicuşor Dan.
Tot în acest context, președintele a afirmat că integrarea deplină a comunității rome și eliminarea inegalităților reprezintă responsabilități asumate de întreaga societate într-un stat democratic bazat pe respectarea drepturilor omului.
„Integrarea deplină a romilor şi eradicarea inegalităţilor sunt responsabilităţi pe care le împărtăşim cu toţii într-o democraţie fundamentată pe respectarea drepturilor omului”, a menţionat Nicuşor Dan.
Președintele avertizează asupra creșterii discursului rasist și xenofob
În partea finală a mesajului, șeful statului a atras atenția că societatea traversează o perioadă marcată de polarizare și de intensificarea discursurilor rasiste și xenofobe. El a susținut că răspunsul trebuie să fie consolidarea educației, dialogului și implicării civice, pentru protejarea drepturilor fundamentale ale fiecărei persoane.
„Traversăm o perioadă marcată de neîncredere şi polarizare, în care discursul rasist şi xenofob încearcă să câştige tot mai mult teren. În faţă acestor derive inacceptabile, răspunsul nostru trebuie să fie ferm: mai multă cunoaştere, mai mult dialog, mai multă toleranţă.
Prin educaţie şi implicare civică trebuie să protejăm dreptul fiecărui om la o viaţă demnă.
Fie ca memoria victimelor Holocaustului să dăinuie veşnic!”, se mai arată în mesajul preşedintelui Nicuşor Dan.
Ziua de 2 august a fost recunoscută drept Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva romilor prin Rezoluția Parlamentului European din 15 aprilie 2015. Data marchează exterminarea, în noaptea de 2 august 1944, a aproximativ 500.000 de romi în lagărul de concentrare Auschwitz II-Birkenau, victime care reprezentau cel puțin un sfert din populația romă a Europei din acea perioadă.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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