Legea promulgată de Nicușor Dan modifică modul de aplicare al ordinelor de protecție și prevede sancțiuni clare pentru încălcarea acestora, consolidând cadrul legal existent.

Deputatul Alina Gorghiu a scris pe Facebook că noile prevederi stabilesc că ordinul de protecție provizoriu se prelungește automat până la soluționarea cererii în primă instanță, eliminând golurile de protecție care existau anterior. Mai multe instituții, inclusiv procurorul, autoritățile locale și furnizorii acreditați de servicii sociale, pot depune cererea de ordin de protecție în numele victimei, în situațiile în care aceasta nu poate solicita direct protecție.

„Mulțumesc președintelui României, Nicușor Dan, pentru celeritatea cu care a promulgat o lege pe care am inițiat-o și pentru care am muncit cu gândul la femeile care trăiesc cu frica în fiecare zi. Pe 26 noiembrie am votat această lege în Camera Deputaților – cameră decizională, iar promulgarea rapidă arată clar că violența împotriva femeilor nu mai poate aștepta”, a scris Gorghiu pe Facebook.

Instanța are obligația de a evalua riscul chiar și în lipsa raportului serviciului de probațiune și de a face propria analiză pe baza probelor disponibile. Victima nu mai poate fi presată să renunțe la cererea de protecție depusă de instituții, iar plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violență domestică, prevenind astfel presiunile agresorului.

Codul Penal a fost completat pentru a clarifica că violența domestică este o problemă de siguranță publică, iar faptele de acest tip sunt mai bine definite și încadrate penal. Noul cadru legal permite intervenția rapidă și continuă a statului, oferind protecție și instrumente de sancționare mai eficiente împotriva agresorilor.

„Ce aduce nou această lege și ce este important să știe femeile:

Protecție mai puternică pentru victime

Legea întărește instrumentele legale prin care statul poate interveni rapid pentru a proteja femeile și copiii aflați în situații de risc.

Ordine de protecție mai ferme

Încălcarea ordinului de protecție este sancționată mai clar, iar agresorii nu mai pot profita de lacunele legislative.

Modificări în Codul penal

Faptele de violență domestică sunt mai bine definite și încadrate penal, astfel încât agresorii să răspundă efectiv pentru acțiunile lor.

Un mesaj ferm din partea statului

Violența în familie nu mai este tratată ca o problemă privată, ci ca o infracțiune gravă, care atrage consecințe reale.

Este esențial ca femeile să știe că au drepturi, că legea le protejează și că statul începe să fie un aliat real.

Și nu ne oprim aici.

Marți, săptămâna viitoare, începem dezbaterile pe inițiativa care reglementează femicidul”, a mai scris Gorghiu.

