Legea promulgată de Nicușor Dan modifică sistemul de finanțare socială

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce o serie de modificări care vizează finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare a legii care aprobă ordonanța adoptată de Guvernul României în februarie 2025. Documentul stabilește noi condiții pentru acordarea finanțării publice centrelor sociale, legând direct accesul la fonduri de respectarea unor cerințe de funcționare.

Una dintre prevederi introduce obligativitatea deținerii unei licențe valabile, a unei licențe provizorii sau a unui plan de restructurare aprobat pentru centrele de asistență socială care solicită finanțare publică. Măsura este gândită ca un mecanism de control al calității serviciilor oferite în aceste unități.

„Concret, pentru a beneficia de fonduri publice, centrele de asistență socială trebuie să dețină licență de funcționare, licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Este o pârghie legislativă prin care se asigură faptul că toate centrele sociale respectă standardele minime de calitate, oferind servicii mai bune persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și altor categorii vulnerabile”, potrivit informațiilor Guvernului la momentul adoptării ordonanței.

Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative din domeniul asistenței sociale. Structura va reuni reprezentanți ai mai multor ministere și instituții, cu rolul de a analiza situația ocupării posturilor din sistem și de a formula propuneri pentru acoperirea deficitului de personal din serviciile sociale.

Inițiativa vizează sprijinirea unui sector afectat frecvent de lipsa resurselor umane, cu impact asupra funcționării centrelor destinate persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități. În același timp, sunt vizate măsuri pentru asigurarea continuității activității în structurile teritoriale implicate în administrarea sistemului social.

O altă prevedere a ordonanței introduce un mecanism de verificare a situațiilor în care persoane încadrate într-un grad de handicap conduc autovehicule, în condițiile în care diagnosticul medical pe baza căruia au fost acordate prestații sociale ar putea fi incompatibil cu această activitate.