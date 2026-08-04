Dominic Fritz nu scapă de sancțiune. Reacția primarului după ordinul Prefecturii: Campanie dusă de PSD, care controlează ANI

Dominic Fritz a fost sancționat de Prefectura Timiș după constatarea unui conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate. Ordinul prevede diminuarea indemnizației de primar cu 10% timp de șase luni. Edilul Timișoarei a reacționat public, susținând că măsura este rezultatul unei campanii politice. În același timp, Parlamentul dezbate modificări ale Legii ANI care schimbă regimul sancțiunilor pentru aleșii locali.

Dominic Fritz a fost sancționat de Prefectura Timiș prin diminuarea indemnizației de primar cu 10% pentru o perioadă de șase luni, ca urmare a constatării unui conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate (ANI).

Decizia a fost pusă în aplicare prin ordinul emis de prefect, iar edilul Timișoarei a anunțat public că a primit oficial sancțiunea și că va respecta prevederile legale, chiar dacă apreciază că situația este nedreaptă.

„Azi am primit sancțiunea oficială pentru ”conflictul de interese” din 2020 constatat de ANI. Prefectura Timiș a emis ordinul prin care mi se taie 10% din salariu pentru următoarele 6 luni. Așa spune legea. Iau act de această sancțiune cu capul sus. Dreptul și dreptatea nu sunt întotdeauna același lucru. Fapta imputată este că am supus la vot în Consiliul Local un PUZ care a fost elaborat în întregime înainte să ajung primar”, a transmis Dominic Fritz.

În reacția publicată după primirea ordinului, primarul Timișoarei afirmă că dosarul său a fost folosit în scop politic și acuză Partidul Social Democrat că încearcă să influențeze rezultatul votului exprimat de timișoreni.

„Dacă nu m-ar fi pus, cu nume și prenume, pe lista neagră a dușmanilor justiției (apropo de amenințări), poate aș fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, dincolo de o mulțime de ciudățenii procedurale. Dar prea evidentă a devenit campania dusă de PSD, care controlează ANI și o parte din justiție, împotriva votului timișorenilor pentru primar. Au mințit săptămâni întregi că sancțiunea prevăzută de lege pentru cazul meu ar fi încetarea mandatului, deși în 2023 prefectul PSD de Timiș l-a sancționat pe primarul PSD din Recaș găsit în conflict de interese exact cu diminuarea indemnizației pe care am primit-o și eu azi. Acum vor să schimbe legea și să introducă sancțiunea despre care au mințit că ar exista deja. Vor să le transmită timișorenilor că degeaba au votat”, a adăugat Fritz.

Edilul a transmis, totodată, că nu intenționează să renunțe la funcția de primar și că își va continua mandatul în fruntea administrației locale din Timișoara.

În paralel cu acest caz, Parlamentul dezbate modificări ale Legii ANI, care ar putea schimba semnificativ regimul sancțiunilor aplicate aleșilor locali și demnitarilor declarați incompatibili sau în conflict de interese.

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege într-o formă controversată, după ce PSD a reintrodus un amendament la Legea Integrității care, potrivit informațiilor prezentate în Parlament, l-ar putea viza și pe președintele USR, condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru conflict de interese administrativ.

Potrivit formei adoptate de Camera Deputaților, demnitarii declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese își vor pierde mandatul, inclusiv în situațiile soluționate definitiv anterior.

Proiectul legislativ conține și un amendament inițiat de AUR și susținut prin vot de PSD, care prevede că partenerii de viață ai demnitarilor vor avea obligația de a-și declara averea.

După adoptarea în Camera Deputaților, proiectul urmează să fie analizat în comisiile de specialitate ale Senatului, care este for decizional. Dacă va fi aprobat și de senatori, legea va fi trimisă spre promulgare președintelui Nicușor Dan, iar ulterior va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.